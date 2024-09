Holy Horror Mansion greift das Vermächtnis von Yo-kai Watch auf und führt es zu neuen Größen

Das hatten Fans bereits geahnt und gehofft: Level-5 arbeitet an einem neuen Yo-kai Watch. Ganz konkret heißt das neue Spiel allerdings Holy Horror Mansion. Es sei inspiriert vom Vermächtnis von Yo-kai Watch und es soll sich um das bisher „größte Cross-Media-Projekt“ von Level-5 handeln.

Da backt man also gleich mal wieder kleine Brötchen. Der erste Konzept-Trailer macht dennoch Lust auf mehr. Wir lernen Ten Lordland kennen, der mit seiner Familie in einem Apartment ganz oben in einem Hochhaus wohnt. Seine Großmutter ist die Vermieterin und so führt die Familie ein recht unbeschwertes Leben.

Außer, dass dieses Hochhaus auch der Zugang zu einer Unterwelt ist. Dort findet Ten Landlord eine Kamera in einem verschlossenen Raum und das Abenteuer beginnt. Er trifft auf kleine Geister, von denen er lernt, dass er auch ihr Freund sein kann.

Alles ziemlich bunt, schrill und abgedreht. Am Ende macht sich Level-5 ein bisschen über sich selbst lustig. Termin: Who knows? Und als wäre das nicht deutlich genug, prangt unter einem „Cooming Soon“ der handschriftliche Hinweis: „Uhm, vielleicht nicht sooo früh … wartet noch ein bisschen, okay?“

Akihiro Hino nennt Holy Horror Mansion ein Ghost-Craft-RPG und stellt als Leitthema des Titels „Familie“ vor, das von allen in ebendieser genossen werden kann. Man arbeite mit „Top Entertainment Companies“ zusammen, um Holy Horror Mansion zum bisher größten Cross-Media-Projekt der Firma zu machen.

Im Frühjahr 2025 soll es ein „Cross-Media Showcase“ geben, dann erwarten uns weitere Details zu Merchandise und Medienplänen. Falls das Showcase nicht verschoben wird.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Holy Horror Mansion, Level-5