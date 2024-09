Tales of Seikyu: Die magische Yokai-Farming-Sim könnt ihr bald exklusiv ausprobieren

Die Videospielwelt scheint von Farming-Simulatoren nicht genug bekommen zu können. Anders ist nicht zu erklären, dass Genre-Ableger wie Tales of Seikyu riesige Erfolge bei Kickstarter feiern.

In die magische Welt der Yokai in Tales of Seikyu könnt ihr in Kürze eintauchen. Ein Closed-Playtest wird am 24. Oktober beginnen und alle Interessierten können sich auf der Steam-Seite dafür anmelden, bevor Tales of Seikyu wie bisher geplant Anfang 2025 in den Early-Access geht.

In Tales of Seikyu begebt ihr euch auf die abenteuerliche Herausforderung, eine heruntergekommene Pension wieder zu altem Glanz zu verhelfen, indem ihr Feldfrüchte anbaut, euch mit Dorfbewohnern anfreundet, Beziehungen knüpft und die Magie entdeckt, sich mithilfe von Masken in mystische Kreaturen zu verwandeln. Typisch Farming-Simulator eben.

„Tales of Seikyu ist ein wirklich bezauberndes Fantasy-Farming-Abenteuer, auf das sich SpielerInnen freuen können“, erklärt Senior Product Manager bei Fireshine Games, Katie Clark, in einer Pressemitteilung.

„Mit seiner magischen, wandelbaren Atmosphäre und den liebenswerten Dorfbewohnern ist Tales of Seikyu ein wohltuendes Spiel, in das wir uns sofort verliebt haben. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr von der Magie von Seikyu zu zeigen“, so Clark weiter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Seikyu, ACE Entertainment, Fireshine Games