Bandai Namco veröffentlicht SYNDUALITY: Echo of Ada im Januar 2025

So langsam füllt sich auch schon wieder der Kalender für 2025. Wie Bandai Namco bekannt wird, wird SYNDUALITY: Echo of Ada am 24. Januar 2025 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Das feiert man natürlich mit einem neuen Trailer. Kürzlich erst fand ein weiterer Closed-Beta-Test statt, der offenbar recht erfolgreich abgeschlossen wurde, sodass man sich jetzt auf einen Termin festlegen konnte.

„Das Sci-Fi-Abenteuer führt Spielende als sogenannte Driver in die Welt von Amasia, in der Menschen mit humanoiden KI-Begleitern zusammenleben. Als Driver gilt es, die wertvollen AO-Kristalle zu sammeln, eine seltene Ressource, die für das Überleben in dieser dystopischen Welt von entscheidender Bedeutung ist“, so die Einleitung.

Euch steht dabei ein KI-Begleiter zur Seite, der als Magus bezeichnet wird. Mit eurem Cradlecoffin-Fahrzeug, welches ihr ebenso wie den Magus individuell anpassen könnt, entschlüsselt ihr die Geheimnisse dieser Welt.

Drei „Ausführungen“ des Spiels werden verfügbar sein – offenbar allesamt digital. Neben der Standardedition zeigt ein Schaubild am Ende des Trailers eine Deluxe Edition und eine Ultimate Edition sowie deren Inhalte. Vorbesteller erhalten sieben Tage eher Zugang zum Spiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio