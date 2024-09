Tomb Raider, Splinter Cell, Devil May Cry und mehr: Netflix geht die nächsten Gaming-Serien an

In der „Geeked Week“ hat Netflix wie so oft zahlreiche neue Trailer veröffentlicht und einige davon sind auch für euch interessant. So präsentierte man die Anime-Adaptionen zu Tomb Raider, Splinter Cell und Devil May Cry. Darüber hinaus kündigte man eine neue Cyberpunk-Show an.

Den Anfang macht am 10. Oktober das neue Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Die Ereignisse der Serie werden nach der „Survivor-Trilogie“ angesiedelt sein, welche das Reboot von 2013, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider umfasste. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Legendary Television und Powerhouse Animation.

Einen neuen Trailer gab es darüber hinaus zu Splinter Cell: Deathwatch, ein Anime von Netflix und Ubisoft Film & Television. Viele Details gibt es nicht und die Adaption kommt durchaus überraschend, denn um die Serie war es schon lange still. Ubisoft arbeitet an einem Remake des Erstlings – vielleicht gibt es also auch dazu bald Neuigkeiten.

Schließlich findet ihr unten auch noch den Trailer zu Devil May Cry. Sie Serie basiert natürlich auf dem Action-Adventure von Capcom. Showrunner ist der bestens bekannte Adi Shankar, der diese Funktion auch schon für Castlevania übernahm. Animiert wird die Serie von Studio Mir (The Legend of Korra) und der Start ist derzeit für April 2025 geplant.

Zu guter Letzt gibt es noch einen Teaser-Trailer für eine neue Cyberpunk-Adaption. Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED und mehr als die Botschaft „Return to Night City“ gibt es eigentlich nicht. Es bleibt auch unklar, ob es sich um eine zweite Staffel zu Edgerunners handelt oder eine ganz neue Serie.

Zuletzt wurde außerdem ein neuer Trailer zur zweiten Staffel von Castlevania: Nocturne veröffentlicht. Die Story um Richter Belmont und Maria Renard soll im Januar 2025 in ihre nächste Runde gehen. Auch zu diesem Anime seht ihr unten den Trailer.

Tomb Raider:

Splinter Cell:

Devil May Cry:

Cyberpunk:

Castlevania:

via VGC, Bildmaterial: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Netflix