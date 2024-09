Das Open-World-Anzieh-RPG Infinity Nikki geht in die Closed-Beta und so seid ihr dabei

Gamescom-Demo verpasst? Es gibt gute Nachrichten: Infinity Nikki wird in Kürze einen globalen Closed-Beta-Test starten. Das Spiel, das spätestens seit seinem Auftritt bei der State of Play die Massen interessiert, wurde auch bei der Gamescom spielbar ausgestellt. Aber die Chance hatte bekanntlich nicht jeder.

Freilich, auch für die Closed-Beta müsst ihr erstmal den Zugang erhalten. Die Beta startet am 8. Oktober auf PCs und Mobilgeräten, Details zur PS5-Beta sollen folgen. Der Beta-Zeitraum ist aktuell bis zum 22. Oktober angesetzt. Die vollständige Veröffentlichung ist weiterhin für 2024 geplant.

„In dieser globalen Closed-Beta sammeln die Spieler ihre ersten Erfahrungen in der riesigen, fantastischen Welt von Miraland, meistern Techniken wie Schweben, Gleiten und Stürzen, um das Land frei zu erkunden, und lösen geschickt gestaltete Rätsel und Level“, so die Ankündigung.

Infinity Nikki hat bisher weltweit mehr als 15 Millionen Vorabregistrierungen gesammelt. Auch dank einer populären Personalie: Kentaro Tominaga arbeitet in führender Rolle an dem RPG. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

Hier könnt ihr euch für die Closed-Beta anmelden. Übrigens ist Infinity Nikki bereits das fünfte Spiel der Nikki-Reihe, die mit Spielen wie Love Nikki, Shining Nikki oder Hello Nikki hierzulande bisher kaum Aufmerksamkeit erregte. Die Vorgänger erschienen nur für Mobilgeräte.

Das Open-World-Anzieh-Abenteuerspiel, lässt euch in die Rolle von Nikki schlüpfen, die von zahlreichen magischen Kräften Gebrauch machen kann. Der Clou: Diese magischen Kräfte sind an verschiedene Outfits gebunden – Kleider machen Magier, quasi.

Der neue Trailer:

