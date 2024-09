Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme lässt euch sechs Xtreme-Damen daten

In der Tokyo-Game-Show-Woche haben Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja heute Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme angekündigt. Es handelt sich um ein Adventure, in dem ihr die sechs der Damen aus Dead or Alive Xtreme Venus Vacation kennenlernen könnt. Daher also der Titel, der euch sehr bekannt vorkommt!

Zu den Damen zählt die heute angekündigte Misaki, im Japanischen gesprochen von Minami Tsuda. Es wird englische Sprachoptionen geben, wobei derzeit nicht eindeutig ist, ob sich dies auf die Texte oder die Synchronstimmen bezieht.

Koei Tecmo nennt es das „erste vollwertige Romantikspiel in der Dead-or-Alive-Xtreme-Reihe“ – ihr seid der Boss der Venus-Inseln, wo der Sommer ewig währt. Interagiert mit den Mädchen und entwickelt die Geschichten basierend auf euren Entscheidungen. Das kann zu einer Vielzahl von Ergebnissen führen, wie es heißt.

Zu einer Einladung zu einem Date natürlich – so hofft man. Für die bleibende Erinnerung sollen dann Fotos sorgen. „Das lächelnde Gesicht eines sorglosen Mädchens, ihr Profil, während sie abends die Meereswellen beobachtet, ihre Augen, wenn sie schüchtern zu dir aufblickt – all diese zufälligen Momente kannst du während eurer Dates fotografieren! Vergiss nicht, dein absolutes Lieblingsfoto als Erinnerung an dein Date aufzubewahren.“

Die Veröffentlichung von Venus Vacation PRISM soll Anfang 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC-Steam erfolgen. Allerdings zunächst nur in Japan und Asien, wohlgemerkt aber mit den oben genannten englischen Sprachoptionen. Eine Veröffentlichung im Westen ist ungewiss.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Venus Vacation PRISM: Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Team Ninja