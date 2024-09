Decapolice um zwei weitere Jahre verschoben: Das Detektiv-RPG ist „zu groß“ für Level-5

Decapolice erweist sich als zu groß. Zumindest für den Moment und für Level-5. Das beim großen „Level-5-Comeback“ im Februar 2023 bei Nintendo Direct angekündigte Spiel sollte ursprünglich noch im gleichen Jahr erscheinen.

Nach einer Verschiebung auf 2024 geht Level-5 jetzt auf Nummer sicher. Bei der Level-5 Vision zeigte man einen brandneuen Trailer, verschob die Veröffentlichung aber auch auf 2026. Es sei eine „große Open-World“, beteuerte Akihiro Hino.

2026 soll Decapolice dann zeitgleich mit einem Anime erscheinen, den Präsident Akihiro Hino heute auch ankündigte. Der heutige neue Trailer stellt neben neue Spielszenen auch den Theme-Song von MARiA vor.

Spielende übernehmen die Kontrolle über Harvard Marks – einem frischen Detektiv des Broadstone Police Departments. Wie es sich für einen Detektiv gehört, gilt es Fälle zu lösen und die liegen gut und gern mal zwölf Jahre in der Vergangenheit.

Alles kein Problem: via DECASIM kann Harvard die Vorfälle nämlich in der virtuellen Realität rekonstruieren. Dann geht es zurück an den Schreibtisch, wo SpielerInnen ihre Erkenntnisse stilecht an einer Tafel festhalten. Treffen SpielerInnen dann auf die Schurken, kommt es nicht zuletzt zu Verfolgungsjagden und rundenbasierten RPG-Kämpfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Decapolice, Level-5