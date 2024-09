Nicht verpassen: Die wichtigsten Streams und Panels der Tokyo Game Show 2024

Es ist so weit, die wichtigste Messe des Jahres beginnt! Zumindest für alle, die es ganz speziell mit japanischen Videospielen halten. Am 26. September öffnet die Tokyo Game Show 2024 ihre Pforten. Aber die ganze Woche über ist etwas los, auch und ganz besonders für Daheimgebliebene.

Wir fassen euch nachfolgend die wichtigsten Livestreams und Panels zusammen. Die Tokyo Game Show bietet davon unzählige. Panels und Bühnenshows, die auch live übertragen werden, sind typisch für japanische Publisher und die Messe. Alle genannten Uhrzeiten verstehen sich nach deutscher Zeit.

Dienstag, 24. September:

Die Messe beginnt am Dienstag mit der Level-5 Vision 2024 von Professor-Layton- und Inazuma-Eleven-Studio Level-5. Nach einer Verschiebung des Events, das ursprünglich schon für April geplant war, hat Level-5 jetzt seine Siebensachen beisammen. Das neue Professor Layton wird zu sehen sein, ebenso wie Decapolice. Auch Überraschungen sind versprochen. Eine Vorschau auf das Event findet ihr hier.

Am Abend folgt dann Sonic Central 2024. Dabei will Sega eine Vorschau auf einige „kommende Projekte, Parnterschaften und Events“ bieten, auf die sich Fans 2025 freuen dürfen. Der erste Konsolenhersteller wirft um Mitternacht seinen Hut in den Ring. Eine Vorschau auf die State of Play lest ihr hier.

Mittwoch, 25. September:

Donnerstag, 26. September:

Die Eröffnungsshow der Tokyo Game Show ist auf 50 Minuten angesetzt. Üblicherweise ist sie inhaltlich wenig aufregend, das ist eher etwas fürs Feeling – und eben der Startschuss. Die Show wird aber immerhin englischsprachig untertitelt. Direkt im Anschluss gibt es eine Keynote von „PlayStation-Papa“ Ken Kutaragi.

Um 12 Uhr mittags deutscher Zeit will Xbox dann durchstarten. Xbox veranstaltet jährlich und zuverlässig einen Livestream zur Tokyo Game Show. Oft wird dann der Game Pass gefüttert. Die Show im letzten Jahr stand im Zeichen von Square Enix.

Freitag, 27. September:

Ab Freitag beginnen dann die Panels und Präsentationen der einzelnen Publisher und Entwickler. Ein einigermaßen „klassisches“ Publisher-Programm dürfte uns mit dem Sega / Atlus Special Program noch einmal erwarten. Zwei Überraschungen sind noch offen.

Danach geht es, auch im weiteren Verlauf des Wochenendes, vor allem um einzelne Games. Die Signing-Stunde mit Yoko Taro und Yosuke Saito ist vielleicht einen Blick wert – vielleicht wird es aber auch langweilig. Eine Auswahl an weiteren Shows, unter anderem zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und natürlich Death Stranding 2 haben wir nachfolgend.

Samstag, 28. September:

Sonntag, 29. September:

Beim Square Enix Asia Special Program solltet ihr eure Erwartungen nicht zu hoch hängen. Nicht ohne Grund findet die Show zum Ende der Messe statt. Es gibt mutmaßlich einen Rückblick auf gezeigte Spiele, Gameplay und Details. Die Show richtet sich an englischsprachige Fans. Wenn ihr auf der Suche nach ganz konkreten Spielen seid und hofft, dass diese in einem Livestream präsentiert werden, dann hat Gematsu die wohl beste Übersicht für euch. Viel Spaß!

Bildmaterial: Tokyo Game Show