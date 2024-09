Death Stranding 2: On the Beach ist zurück und Kojima zeigt verrückte neue Szenen

Bei einem PlayStation Presents hat Hideo Kojima wie angekündigt Death Stranding 2: On the Beach zurück auf die Bühne gebracht. Dabei präsentierte Hideo Kojima vor allem die namhaften Synchronsprecher und Schauspieler, die er jeweils mit einigen Ingame-Szenen einführte.

Tarman wird von George Miller gespielt, der im Japanischen von Mitsuru Miyamoto gesprochen wird. Dollman wird von Fatih Akin verkörpert, japanisch synchronisiert von Tomokazu Sugita. Tomorrow wird von Eli Fanning porträtiert, gesprochen von Shion Wakayama. Und Rainy wird von Shioli Kutsuna gespielt und gesprochen.

Vorgestellt wurde außerdem recht ausführlich ein „Photo Shoot Event“, bei dem der Spieler die Charaktere mit einer Sofortbildkamera fotografieren kann. Kojima deutete dabei an, dass dieses Event wie ein Späßchen erscheinen mag, aber gewissen Einfluss auf die Story haben würde. „Es wäre besser, gute Fotos zu machen“, so Kojima. Einen richtigen Fotomodus wird Death Stranding 2 auch bieten.

Ähnlich willkürlich scheint eine weitere Szene aus dem Spiel, in der ihr in einem „Private Room“ unter bestimmten Umständen eine Gruppe von Dollman gemeinsam mit Daichi Miura tanzen sehen könnt. Der Song „Horizon Dreamer“, der hier zu hören ist, wird am 30. September bei Streaming-Diensten wie Spotify und Apple Music zur Verfügung stehen.

Zu einem Veröffentlichungstermin sagte Kojima zum Ende des Panels: „Wir haben zwar noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, aber wir haben natürlich schon eines festgelegt. Die Pläne sind vorhanden. Obwohl die Produktion auf dieses Ziel zusteuert, gibt es verschiedene Faktoren, die den Zeitpunkt der Veröffentlichung beeinflussen könnten … Wir haben 2025 gesagt, also wird es nächstes Jahr erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum wird irgendwann im nächsten Jahr bekannt gegeben.“

Er fuhr fort: „Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich bin zuversichtlich, und es wird ein noch verrückteres Spiel als der erste Teil. Wir machen es mit dem Gefühl: ‚Gibt es wirklich so ein Spiel da draußen?'“ Seht unten den vollständigen Mitschnitt. Gematsu hat die Zeitmarken für euch:

20:39 bis 23:20 – Tarman, Fragile, and Dollman

27:53 bis 29:53 – Rainy and Tomorrow

44:08 bis 45:50 – Heartman

52:12 bis 53:50 – Photo Shoot Event

1:02:01 bis 1:03:14 – “Horizon Dreamer” In-Game Dance

1:09:29 bis 1:13:18 – “Horizon Dreamer” Live-Performance

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions