Das Wuxia-RPG The World of Kungfu: Dragon and Eagle nimmt euch mit nach China

Entwickler ChillyRoom wird am 24. Oktober den Early-Access mit The World of Kungfu: Dragon and Eagle verlassen und neben Version 1.0 auch eine vollständige englische Lokalisierung an den Start bringen. Die Veröffentlichung des Wuxia-RPGs erfolgt dann neben Steam auch für Nintendo Switch.

Das narrative „Old-School-RPG“ ist inspiriert vom Gameplay und der Ästhetik klassischer RPGs der 90er Jahre und nimmt euch mit auf eine „Reise mit befriedigender Action, emotionalen Bindungen, einflussreichen Entscheidungen, schrägem Humor und jeder Menge Punches“.

„Erstellt einen individuellen Kung-Fu-Experten, reise dann durch die Welt und triff eine Reihe von schrulligen, denkwürdigen Charakteren, wobei du einflussreiche Entscheidungen triffst, um den Weg des Schicksals zu ebnen“, führt man ein. Verzweigte Handlungsstränge sollen euch auf die Spur unterschiedlicher regionaler Clans bringen, die alle ihre eigenen Ideale haben.

Darüber hinaus gibt es viel chinesische Kultur: „Tauche ein in eine kulturreiche Geschichte an historisch korrekten chinesischen Schauplätzen mit verschiedenen Biomen, die von eisigen, schneebedeckten Bergen über verfallene antike Ruinen bis hin zu belebten Innenstädten reichen.“

ChillyRoom stellt sich als passioniertes Team von Entwicklern vor, die bisher vor allem für Mobile-Games verantwortlich waren, darunter das bestens bekannte Soul Knight. Das Pixel-Shoot’em-Up verzeichnete weltweit über 200 Millionen Downloads. Seht unten einen aktuellen Trailer! Hier findet ihr die Steam-Seite.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The World of Kungfu: Dragon and Eagle, ChillyRoom