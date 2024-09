Bester Bösewicht gesucht: XXX-Teaser von Nippon Ichi wird als Cladun X3 enthüllt

Nippon Ichi zählte mal wieder herunter. Der Countdown auf der Teaser-Website ist inzwischen abgelaufen. Es handelt sich beim XXX-Teaser um das jetzt im Rahmen der Tokyo Game Show neu angekündigte Cladun X3.

Cladun steht für Classic Dungeon. Die Reihe fand 2010 mit Cladun: This is an RPG für PlayStation Portabe ihren Anfang, das Spiel wurde im selben Jahr lokalisiert. Cladun X2 folgte schon 2011. 2017 erschien Cladun Returns, ebenfalls weltweit. Jetzt kehrt Cladun ein weiteres Mal zurück, diesmal also mit Cladun X3.

Nippon Ichi beschreibt Cladun X3 als „Pixel art action RPG with endless freedom“ – es verschlägt euch nach Arcanus Cella, eine Miniaturwelt, die verschiedene Welten, Dungeons und Epochen miteinander verbindet. Dieser Ort, der angeblich seit der Antike existiert, soll nur ausgewählten Bösewichten zugänglich sein.

Auch ihr kommt in Arcanus Cella an. Bei deiner Ankunft wird dir und den anderen mitgeteilt, dass ihr ein Todesspiel spielen müsst, um des „Weltfriedens“ willen. Wir wollen natürlich überleben. Das klappt, indem wir trainieren, Gegenstände sammeln und der stärkste Schurke werden.

Cladun X3 soll ein „hochgradig anpassbares und dynamisches Pixel-Action-RPG“ werden, der spielerische Schwerpunkt liegt auf Hack’n-Slash-Gameplay. Setze eine Vielzahl von Waffen, Magie und Aktionen ein, um die Monster und Fallen abzuwehren, die dich erwarten, und die Kerker zu säubern!

Euren Charakter könnt ihr nach zahlreichen Nippon-Ichi-Charakteren gestalten. Vorlagen aus Disgaea, Yomawari, Bar Stella Abyss, Phantom Brave und vielen weiteren stehen zur Wahl. Am 27. Februar 2025 soll Cladun X3 in Japan für PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen könnte folgen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Cladun X3, Nippon Ichi Software