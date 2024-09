Persona-Fans in Vorfreude: Der neue Ableger „The Phantom X“ rückt wieder ein bisschen näher

Am heutigen frühen Morgen hat Atlus wie erwartet Persona 5: The Phantom X für eine Veröffentlichung in Japan vorgestellt. Was war auch anderes bei einem Livestream im Rahmen der Tokyo Game Show zu erwarten?

Der Persona-Ableger war bislang nur in China und wenigen asiatischen Ländern verfügbar. Einen Zeitplan für den Japan-Start gibt es noch nicht. Ab sofort können sich Fans aber für eine Closed-Beta anmelden. Die Veröffentlichung soll für Mobilgeräte und PC-Steam erfolgen.

Für den Anfang könnt ihr euch unten das japanische Opening ansehen und die japanische Website besuchen, wo es viele Einblicke zu Charakteren, der Welt und dem Schulleben gibt. Eine Aufzeichnung des morgendlichen Livestreams findet ihr hier.

Jetzt heißt es für westliche Fans, sich in Geduld zu üben. Unlängst hatte Sega offiziell verkündet: „Künftige Expansionen in Japan und weltweit werden in Betracht gezogen„. Später gab es ein Event in Shanghai, bei dem die Macher offen über eine lokalisierte Version für den Westen und weitere Zukunftspläne sprach.

Das Free-to-play-Spiel Persona 5: The Phantom X basiert auf der Welt von Persona 5 und spielt ebenfalls in Tokyo. Die Geschichte folgt allerdings einer neuen Gruppe an Phantom-Dieben. Der Art-Stil wurde vom Hauptableger übernommen, aber das Gameplay wurde für Smartphones optimiert.

Im Mittelpunkt der Story stehen SchülerInnen, deren Personas erwachen. Dabei stehen ein alter Mann mit langer Nase, den viele als Igor kennen dürften, eine sprechende Eule und ein seltsamer Unterwasser-Raum in Verbindung miteinander. In unserem Artikel-Archiv zum Spiel findet ihr weitere Einblicke und Trailer!

Das Opening:

Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Perfect World Games, Black Wings Game Studio, Atlus