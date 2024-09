NIS America hat konkreten Termin und neuen Trailer zu Phantom Brave: The Lost Hero parat

Der Kalender für das kommende Jahr füllt sich! In der Tokyo-Game-Show-Woche kündigte NIS America die Veröffentlichung von Phantom Brave: The Lost Hero für den 30. Januar 2025 an. Das Spiel erscheint dann für Switch und PlayStation. Eine Steam-Version soll im Frühjahr folgen. Dazu gibt es heute auch einen neuen Trailer.

NISA-typisch gibt es auch eine Limited Edition, die exklusiv im NISA-Store erhältlich ist. Darüber hinaus bietet man eine Deluxe Edition im breiten Handel an. Diese Deluxe Edition zum Normalpreis ist bei Amazon* schon vorbestellbar und bietet unter anderem ein Artbook, einen Soundtrack und ein Acryl-Diorama zusätzlich.

Darüber hinaus kündigte man Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered an, eine Neuauflage des Originalspiels, dem ersten Abenteuer von Marona und ihrem Phantomfreund Ash. Sie soll bereits am 7. November 2024 weltweit für PS5 erscheinen. Für Switch ist Phantom Brave: The Hermuda Triangle bereits seit 2001 als Teil der NIS Classics Volume 1 verfügbar.

In Phantom Brave: The Lost Hero folgt ihr der Geschichte von Marona, das Phantome sehen kann und an der Seite ihres Phantom-Partners Ash als ein Chroma arbeitet, so etwas wie ein Bauunternehmer, der zu verschiedenen Inseln reist und die Probleme der Menschen löst.

Neuer Trailer zu Lost Hero:

Herumda Triangle Remastered:

Bildmaterial: Phantom Brave: The Lost Hero, NIS America, Nippon Ichi Software