Noch mehr Koop: Inti Creates enthüllt Gal Guardians: Servants of the Dark

2023 erschuf Inti Creates mit Gal Guardians: Demon Purge eine neue Marke. Jetzt will man noch eins draufsetzen: Zum Start in die Tokyo Game Show kündigten die Macher hinter Azure Striker Gunvolt das brandneue Gal Guardians: Servants of the Dark an. Das Spiel soll auf die Gal-Guardians-Formel noch eins draufsetzen.

Die Fortsetzung soll das Koop-Plattform-Konzept zu einem „vollwertigen Metroidvania in der Dämonenunterwelt“ erweitern. „Wechselt im Einzelspielermodus zwischen den neuen Protagonistinnen Kirika und Masha oder kämpft im Online-Koop-Modus mit einem Freund um die Wiederbelebung eures Dämonenlords“, heißt es.

„Mit Online-Koop für zwei Spieler, vielen Waffen zum Finden und Sammeln und einer unterhaltsamen Geschichte, die sich um die Rückkehr eines Dämonenlords dreht, hoffen wir, Gal Guardians: Servants of the Dark zum bestmöglichen 2D-Actionspiel bei Inti Creates zu machen“, sagt Präsident Takuya Aizu.

Die Veröffentlichung ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series und PC-Steam geplant. Einen Termin gibt es noch nicht, wohl aber einen „Extended Trailer“ im Rahmen der Tokyo Game Show in den nächsten Tagen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Gal Guardians: Servants of the Dark, Inti Creates