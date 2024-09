Inspiriert von Chrono Trigger: Beyond Galaxyland ist ein wilder Ritt durch die 80er und 90er

Ab sofort könnt ihr euch an dem Sci-Fi-RPG Beyond Galaxyland probieren, das in dieser Woche für PC-Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Selling-Point: Ein Setting inspiriert von Sci-Fi-Filmen der 80er, ein rundenbasiertes Kampfsystem aus den 90ern und Inspirationen durch Chrono Trigger und Final Fantasy VII.

„Mach dich in dem retro-futuristischen Adventure-RPG Beyond Galaxyland auf zu den Sternen! Tritt mit Doug und seinem mutigen knarrenschwingenden Meerschweinchen eine beschwingte Reise durch den gesamten Kosmos an, und hüpft dabei von Planet zu Planet, um die Erde zu retten“, so die Einführung auf der Steam-Seite.

Neben den Inspirationen aus Chrono Trigger und Final Fantasy VII zog Solo-Dev Sam Enright außerdem Anregungen aus Science-Fiction-Stories wie Hitchhiker’s Guide und Star Wars. Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus klassischem Platforming, Puzzles und natürlich rundenbasierten Kämpfen.

Auf eurer Reise begleitet euch neben dem Meerschweinchen BummBumm auch ein zu Gefühlen fähiger Roboter namens MartyBot. Gemeinsam müsst ihr die Welt vor einem allmächtigen Wesen verteidigen, das nur als „The End“ (Das Ende) bekannt ist, bevor es das gesamte Universum erobert. Die Veröffentlichung erfolgt zu 14,99 Euro für PC-Steam und zu 17,99 Euro auf Konsolen.

Sam Enright, der Schöpfer von Beyond Galaxyland, erinnert sich an seine „unglaubliche, persönliche Reise in den letzten sechs Jahren“ und ergänzt: „Es ist eine herzliche Hommage an einige der schönsten Kindheitserinnerungen, die ich habe. […] Ich hoffe wirklich, dass die Leute Spaß an dieser Geschichte haben, die zwischen den Sternen spielt, und dass es ihnen gelingt, Doug zurück nach Hause auf eine gerettete Erde zu bringen.“

Der neue Trailer:

