Volle Mana- und Final-Fantasy-Breitseite für Xbox: Acht neue Spiele sind ab sofort verfügbar

Sommer 2023: Phil Spencer und Square-Enix-Präsident Takashi Kiryu schütteln breit grinsend die Hände, Naoki Yoshida darf auch mitmischen, denn es ist die Keynote zum Final Fantasy XIV Fan-Festival. Final Fantasy XIV sollte endlich für Xbox erscheinen.

Es folgten weitere Portierungen mit freundlichster Square-Enix-Unterstützung, darunter Octopath Traveler II. Neuer Höhepunkt der Beziehungen war zwischenzeitlich Visions of Mana, das nicht nur gleich für Xbox erschien, sondern auch das Rampenlicht bei der Developer Direct von Xbox genießen durfte.

Und man nähert sich weiter an: Die Xbox-Show im Rahmen der Tokyo Game Show 2024 wäre ohne Square Enix ein ganzes Stück weniger bunt gewesen. Square Enix kündigte heute die Final Fantasy Pixel Remaster, Legend of Mana und Trials of Mana für Xbox (und Windows-PCs) an.

Mehr noch: Alle Spiele sind sogar ab sofort erhältlich und die Mana-Spiele werden Teil des Xbox Game Pass. Die jeweiligen Ankündigungstrailer haben wir euch im Absatz zuvor in den Spielenamen verlinkt. Die Live-Vorstellung durch Sarah Bond im Broadcast könnt ihr euch hier nochmal ansehen.

„Unsere Partnerschaft mit Square Enix ist stärker denn je und wir freuen uns, dass sie immer mehr Spiele für Xbox auf Konsole und PC herausbringen, darunter das kommende Dragon Quest III HD-2D Remake“, so Sarah Bond. Dragon Quest wurde vor den obigen Ankündigungen ebenfalls mit einem Trailer präsentiert.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV Fan Festival 2023; Takashi Kiryu, Phil Spencer, Naoki Yoshida