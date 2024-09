Jetzt ganz offiziell: Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered erscheint im Dezember

Erst kürzlich berichteten wir über Hinweise von der San Diego Comic Con, nach der Legacy of Kain: Soul Reaver eine Neuauflage spendiert bekommen könnte. Dann gab es diese Ankündigung tatsächlich: mit einer Giga Cart für Evercade.

Nun nutzten Crystal Dynamics und Aspyr die „State of Play“-Bühne, um den Vorhang ganz offiziell auch für andere Plattformen fallen zu lassen. Mit Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered bekommen Fans die Chance, die Fehde zwischen Kain und Raziel in technisch aufgefrischter Form neu zu erleben.

Pünktlich zum 25. Jubiläum der Serie liefert ein erster Ankündigungstrailer bereits Vergleichbilder zwischen der Originalversion und dem aufgehübschten Remaster. Verantwortlich dafür zeigt sich Aspyr, die allerhand Erfahrungen mit Portierungen und Neuauflagen haben. Zuletzt legte man unter anderem Tomb Raider I-III Remastered und Star Wars: Battlefront Classic neu auf.

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered soll am 10. Dezember für PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie darüber hinaus auch für Xbox Series, Xbox One und PC-Steam erscheinen.

Der Ankündigungstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered, Crystal Dynamics, Aspyr