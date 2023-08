Das war … Kalenderwoche 34/2023

Die Gamescom 2023 ist Geschichte und bot uns viele Inhalte. Diese stehen heute natürlich im Zentrum. Einige weitere Schlagzeilen wollen wir aber ebenfalls nicht vergessen. Zum Schluss findet ihr noch drei Reviews sowie vier Anspielberichte. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Beginnen wollen wir gleich mit unserer bisherigen Berichterstattung zur Gamescom 2023. Der Einfachheit halber findet ihr in der alphabetischen Liste auch jene Videos, welche nicht von der Gamescom stammen, aber ebenfalls neu sind.

Einige weitere Schlagzeilen aus der Branche sorgten für Diskussionsstoff. So ging eine Ära zu Ende, denn Charles Martinet ist ab sofort nicht mehr die Stimme von Super Mario. Zudem hat der Director von Xenoblade Chronicles über einen möglichen Nachfolger gesprochen. Auch eine physische Veröffentlichung von Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) wurde enthüllt.

Drei neue Reviews von JPGAMES konntet ihr diese Woche lesen. Sehr gut gefallen hat uns Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Auch Neulinge können zugreifen, wenn sie Fans der jüngeren FromSoftware-Titel sind. Eine offene Welt mit spielerischer Herausforderung bietet Atlas Fallen (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Eure Sammlung ergänzen könnt ihr mit den empfehlenswerten Pikmin 1+2 (Switch) (zum Testbericht).

Bereits vor der Gamescom 2023 durften wir einige kommende Spiele antesten. Dazu gehört das mit Spannung erwartete Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC) (zum Bericht) von Cygames. Auch einer Einladung von Konami sind wir gefolgt. Dabei warfen wir einen Blick auf Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Bericht), CYGNI: All Guns Blazing (PS5, Xbox Series, PC) (zum Bericht) und Super Crazy Rhythm Castle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Bericht). Zahlreiche Berichte von der Gamescom 2023 folgen in den nächsten Tagen!