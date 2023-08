Excitebike 64 erscheint in Kürze für Nintendo Switch Online

Nintendo hat die Veröffentlichung von Excitebike 64 bei Nintendo Switch Online angekündigt. Das Spiel wird am 30. August im Service zur Verfügung stehen. Excitebike 64 war bereits auf der Wii U Virtual Console erhältlich, doch Verkäufe dort wurden bekanntlich inzwischen eingestellt.

Es ist die zweite Veröffentlichung eines N64-Spiels bei Switch Online innerhalb weniger Wochen. Kürzlich erst stellte Nintendo Pokémon Stadium 2 bei Switch Online zur Verfügung.

Bei Excitebike liegt Benzin in der Luft! In diesem NES-Klassiker mit seinem einfachen, aber effektiven Design erwarten dich haarsträubende Stunts und hochspannende Rennen. Rase allein über gefährliche Hindernisstrecken oder miss dich mit anderen Fahrern in gnadenlosen Zeitrennen. Ein Gespür für Geschwindigkeit und Gleichgewicht ist der Schlüssel, um beim Landen nicht kopfüber in den Dreck zu fliegen.