Neuer Trailer zu Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai gibt Gameplay-Überblick

Publisher Square Enix und die Entwickler Game Studio und KAI GRAPHICS haben einen Gameplay-Überblickstrailer zu Infinty Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai veröffentlicht.

Das Gameplay von Infinity Strash im Überblick

The Adventure of Dai erzählt die Geschichte eines Jungen namens Dai, der in die Rolle eines Helden hineinwachsen muss. Nachdem Hadlar, der dunkle Lord, in der Vergangenheit nämlich bereits von einem großen Helden bezwungen wurde, scheint er nun wiedererweckt. Dai und seine GefährtInnen müssen gemeinsam wachsen, um ihm Einhalt zu gebieten.

Der Trailer gibt nun einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Spiels, etwa über die „Bond Memories“ oder den „Temple of Recollection“.

Lang ist es übrigens nicht mehr hin, bis „Infinity Strash“ erscheint. Das Action-RPG soll zum 28. September 2023 weltweit für PS4, PS5, Xbox Series, Switch und PCs verfügbar werden.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai im Überblickstrailer

Bildmaterial: Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, Square Enix, Game Studio, KAI GRAPHICS