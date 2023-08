Genshin Impact enthüllt frische Inhalte und Konzertreihe, die auch in Deutschland hält

Hoyoverse haben die Gamescom Opening Night Live 2023 genutzt, um einen neuen Trailer für ihren Dauerbrenner Genshin Impact zu präsentieren. Der Trailer verspricht neue Gebiete und Abenteuer. Aber auch ein Konzert.

Die Genshin-Concert-Tour mit dem Titel „Genshin Concert: Melodies of an Endless Journey“ wird im Zeitraum 2023-2024 weltweit touren und auch in Deutschland Halt machen – konkret in Düsseldorf. Das Konzert soll am 20. Januar 2024 stattfinden, Tickets gibt es ab dem 30. August auf der offiziellen Website.

Genshin Impact im neuen Gamescom-Trailer samt Konzert-Ankündigung

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo