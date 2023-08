Neues Video-Update zu Like a Dragon Gaiden enthüllt neues Gameplay und „Infinite Wealth“-Demo

SEGA und das RGG Studio haben ein neues Video-Update zum anstehenden „Like a Dragon“-Spin-Off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht.

Die wohl spannendste Information, die aus dem Video hervorgeht: KäuferInnen von „Like a Dragon Gaiden“ erhalten Zugriff auf eine Demo des nächsten Hauptabenteuers Like a Dragon: Infinite Wealth, das kommendes Jahr erscheinen soll.

Neues Gameplay und „Infinite Wealth“-Demo

Das Video-Update ist knapp 12 Minuten lang und führt euch in die Geschichte von „Like a Dragon Gaiden“ ein. „Für Fans, die die Serie seit Yakuza: Like a Dragon genießen, bietet dieser Titel den besten Einblick in die Persönlichkeit von Kazuma Kiryu. Wie wird sich seine Geschichte entwickeln, während er gegen seine Feinde kämpft? Bitte genießen Sie die Battle Action und erfahren Sie es selbst“, heißt es im Video.

Es bietet aber auch neue Einblicke ins Gameplay – euch erwarten etwa diverse neue Nebenbeschäftigungen. In der Arena stellen SpielerInnen nun ihr eigenes Team für hitzige Massenkeilereien zusammen. Und der Cabaret Club begrüßt SpielerInnen nun offensichtlich mit „Live Action“-Gameplay. Außerdem lässt sich Kiryus Outfit erstmals nach eigenen Wünschen anpassen.

Die Demo von „Infinite Wealth“ soll übrigens gleich zum Veröffentlichungstag von „Like a Dragon Gaiden“ verfügbar werden. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Apropos Demo: Eine spielbare Demo zu Like a Dragon Gaiden hat Sega in der heutigen Pressemeldung auch für die Gamescom angekündigt. Haltet also in Köln Ausschau!

Overview-Trailer und Dev-Update:

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio