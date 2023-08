Nach über 25 Jahren: Super Mario bekommt einen neuen Synchronsprecher

„Charles Martinet war lange Zeit die Stimme von Mario in Nintendo-Spielen – schon seit der Veröffentlichung von Super Mario 64. Nun wird Charles als Mario Ambassador eine neue Aufgabe übernehmen“, heißt es in einer neuen Mitteilung von Nintendo an die Fans in den sozialen Medien.

„Zwar wird er sich als Sprecher von Charakteren in unseren Spielen zurückziehen, doch er wird weiterhin die Welt bereisen, um die Freude an Mario bei Begegnungen mit euch allen zu teilen“, heißt es weiter. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch: Super Mario bekommt einen neuen Synchronsprecher.

Wenn man denn vom „Sprechen“ reden kann. Martinet hatte Super Mario zwar jahrelang in den Videospielen vertont, aber über mehr als Wortfetzen ging das bekanntlich nicht hinaus. Sein prägnantester Satz: „It’s-a-me, Mario“.

„Es war eine Ehre, Mario so viele Jahre gemeinsam mit Charles zum Leben zu erwecken, und wir möchten ihm dafür danken und diese Leistung ehren“, so Nintendo. „Freut euch auf eine besondere Videonachricht von Shigeru Miyamoto und Charles persönlich, die wir zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen werden.“

Wird es Chris Pratt? Davon ist momentan nicht auszugehen. Chris Pratt hatte die Stimme von Mario in Der Super Mario Bros. Film übernommen – und das wurde vor dem Filmstart kräftig von den Fans diskutiert. Aber ob Pratt unseren Mario auch in den Videospielen mimt, ist offen.

Der neue Synchronsprecher scheint jedenfalls schon gefunden. Nintendo-Fans hatten bereits nach den Ankündigungstrailern zu Super Mario Bros. Wonder und WarioWare: Mote It vermutet, dass Charles Martinet ausgetauscht wurde.

Bildmaterial: Super Mario Odyssey, Nintendo