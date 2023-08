Persona 5 Tactica stellt Makoto Nijima vor – die taffe und disziplinierte Phantomdiebin

Nachdem bereits die Phantomdiebe Joker, Ryuji, Ann, Morgana und Yusuke sowie Newcomer Erina und Politiker Toshiro Kasukabe vorgestellt wurden, folgt nun die Präsentation eines weiteren Hauptcharakters aus Persona 5 Tactica.

Taff und diszipliniert

Die Rede ist von Phantomdiebin Makoto Nijima. Von ihrer strengen Schwester zu einer pflichtbewussten Schülerin erzogen, füllt sie am Tage das Amt der Schulsprecherin an der Shujin-Akademie aus. Bei Nacht schlüpft sie dann aber in die Rolle der taffen Phantomdieb-Bikerin Queen. An ihrer Seite: Persona Johanna.

Persona 5 Tactica erscheint weltweit am 17. November 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs. Eine Handelsversion wird es für Xbox, PS5 und Switch geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt. Das Spiel erscheint außerdem im Xbox Game Pass.

Makoto Nijima im neuen Trailer zu Persona 5 Tactica (via Gematsu)

Bildmaterial: Persona 5 Tactica, Atlus, P-Studio