Das Adventure The Time I Have Left schickt euch auf einen Wettlauf gegen die Zeit

Ground Game Atelier hat einen neuen Trailer zu The Time I Have Left veröffentlicht. Bei dem Titel handelt es sich um ein zeitbasiertes Escape-Adventure mit RPG-Elementen. The Time I Have Left soll 2024 für PCs via Steam erscheinen.

Zeitbasiertes Escape-Adventure

Indie-Entwickler Ground Game Atelier kündigte den Titel erstmalig im Zuge des Future Games Showcase 2022 an. Im Zuge der Gamescom 2023 nun also der neue Trailer, der einen Einblick in das Gameplay von The Time I Have Left gibt. Die Prämisse:

In sechs Stunden wirst du tot sein. The Time I Have Left ist ein zeitbasiertes Escape-Adventure mit RPG-Elementen und einem großen Fokus auf das Storytelling. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Aline – eine Frau, die von einer mysteriösen Krankheit betroffen ist, die ihren sicheren Tod bedeutet. SpielerInnen werden Aline in einem Wettlauf gegen die Zeit begleiten, um einem riesigen unterirdischen Komplex – Kolonie 7 – zu entkommen. Was wirst du mit deiner verbleibenden Zeit anfangen?

The Time I Have Left im Gamescom-Trailer

Bildmaterial: The Time I Have Left, Ground Game Atelier