The Thaumaturge: Neuer Trailer führt euch in die Story des narrativen RPGs ein

Publisher 11 bit studios hat einen neuen Trailer zu The Thaumaturge veröffentlicht. Das RPG wird von Fool’s Theory entwickelt, die derzeit auch mit dem Remake von The Witcher beschäftigt sind. In The Thaumaturge geht es um den namensgebenden Thaumaturgen:

Dieser ist ein Wundertäter, der zugleich eine Gabe und eine Last mit sich trägt. Diese Parallele trifft auf Wiktor Szulski, den Protagonisten des Spiels, zu, den Familienangelegenheiten in die turbulenten Straßen vom Warschau des 20. Jahrhunderts ziehen.

The Thaumaturge erscheint 2023 für PC-Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Thaumaturge, 11 bit studios, Fool’s Theory