Cyberpunk in pfeilschnell: Ghostrunner II erscheint im Oktober für Konsolen und PCs

Publisher 505 Games und Entwickler One More Level haben angekündigt, dass das pfeilschnelle Cyberpunk-Abenteuer Ghostrunner II am 26. Oktober für PS5, Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen soll. Der erste Teil der Reihe erschien ursprünglich im Jahre 2020 und konnte seinerzeit gute Kritiken von SpielerInnen und der Presse einheimsen.

Die Qual der Wahl

Neben der Standard-Version, welche physisch und digital erscheinen wird, soll Ghostrunner II auch in einer Deluxe- und einer Brutal-Edition erhältlich sein. Die Deluxe-Edition enthält neben dem Spiel selbst auch vier besondere Charakter-Skins, vier Katana-Skins und ein spezielles Hand-Hologramm, welches den jeweiligen Usernamen des Trägers darstellt. Die Deluxe-Edition wird allerdings nur digital erhältlich sein.

Die Brutal-Edition enthält neben den bereits genannten Inhalten der Deluxe-Edition zusätzlich einen Early-Access-Zugang, mit welchem ihr schon 48 Stunden vorher in die Action abtauchen könnt. Obendrauf erhalten Käufer der Brutal-Edition noch den Season-Pass, welcher neben einem neuen Spielmodus auch noch diverse weitere Skins beinhaltet. Auch diese Variante wird lediglich in digitaler Form erhältlich sein.

Ein Cyber-Ninja und sein Motorrad

Die Geschichte von Ghostrunner II spielt ungefähr ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils und dieses Mal kämpft ihr euch nicht nur zu Fuß durch die Gegnermassen. Sogar auf einem Motorrad geht es abseits des Dharma Towers zur Sache. Auch neue Fähigkeiten und der pulsierende Synthwave-Soundtrack dürfen natürlich nicht fehlen.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Ghostrunner II, 505 Games, One More Level