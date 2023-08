Bandai Namco veröffentlicht zwei neue Trailer zum Start von Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mit Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint heute der neueste Ableger der traditionellen Mech-Action-Serie von FromSoftware. Der letzte Serieneintrag liegt übrigens schon stolze 10 Jahre zurück – immerhin standen Dark Souls, Sekiro, Elden Ring und co. die letzten Jahre im Fokus des Studios.

Überblickstrailer und Karl Urban macht euch Feuer

Damit ihr als Veteranen – oder auch interessierte Serienneulinge – gut ins Spiel findet, haben FromSoftware und Bandai Namco nun einen Überblickstrailer veröffentlicht, der auf die verschiedenen Aspekte des Spiels eingeht. Ihr erfahrt alles Wissenswerte zur Story, den Kämpfen, dem Schrauben, der Missionsstruktur und mehr.

Wenn ihr noch mehr Details erfahren wollt, lest gern in unseren Test. Wir empfinden Armored Core VI: Fires of Rubicon jedenfalls als „hervorragende Mech-Action für Veteranen und Serien-Neulinge“.

In einem zweiten Live-Action-Trailer bringt euch Schauspieler Karl Urban in Stimmung – ihr kennt ihn etwa als Éomer aus Herr der Ringe oder Billy Butcher aus The Boys.

Armored Core VI: Fires of Rubicon ist ab sofort für PlayStation, Xbox und PCs erhältlich.

Armored Core VI: Fires of Rubicon im Overview-Trailer

Im Live-Action-Trailer macht euch Schauspieler Karl Urban Feuer

Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware