Indie-Publisher Playism stellt Metal Bringer, 34EVERLAST, EDEN.schemata(); und mehr vor

Der japanische Indie-Publisher Playism hat bei der Playism Game Show zahlreiche interessante Ankündigungen gemacht, die wir in einem Sammelbeitrag für euch festhalten möchten.

Break Arts III

Los geht es mit Break Arts III, dem neuesten Teil der Battle-Racing-Serie. Entwickelt wird das Spiel vom japanischen Indie MercuryStudio. Bei der PAX West in Seattle möchte man demnächst eine spielbare Demo präsentieren, bis dahin tut es der heutige Ankündigungstrailer.

Noch mehr Möglichkeiten soll es bei der Anpassung der Mechs geben. So soll jeder seinen eigenen, einzigartigen Mech erstellen können. Die Veröffentlichung ist zunächst nur für PC-Steam geplant, einen Termin gibt es noch nicht.

Metal Bringer

Weiter geht es mit Metal Bringer von Alphawing, die zuvor Samurai Bringer entwickelt hatten. Das japanische Roguelite-Actionspiel soll weltweit 2024 für PC-Steam erscheinen. Das Setting hat sich verändert: Diesmal spielt und kämpft ihr in einer Sci-Fi-Welt mit Androiden und Riesenrobotern.

Das junge Mädchen Suria wacht eines Tages in einem Labor auf und stellt fest, dass sie ohne ihr Wissen in einen 1000 Jahre währenden Kryoschlaf versetzt wurde. Um nach dem Rest der Menschheit zu suchen, baut sie mit ihren treuen Android-Soldaten eine Basis auf und schickt sie los, um die Umgebung zu erkunden.

Zwei prominente Entwickler sind beteiligt. So stammt das Key-Artwork und das Charakter-Design von Suria von Suzuhito Yasua – Illustrator und Mangaka, bekannt für Durarara!! und die Devil-Survivor-Reihe. Autor Sami Shinosaki, verantwortlich für die Novellen zu Armored Core und Fire Emblem, steuert das Szenario bei.

Fight Crab 2

Zusammen mit Calappa Games enthüllte Playism dann noch Fight Crab 2. Die „lang erwartete Fortsetzung“ des Krustentier-Wrestling-Actionspiels. Im Winter soll ein Early Access bei Steam beginnen. Das Sequel setzt dort an, wo Fight Crab aufgehört hat. Es gibt einen neuen Karrieremodus, in dem ihr eure eigene Krabbe aufzieht, die ihr später auch im Online-Modus gegen andere kämpfen lassen könnt.

Phantom Rose 2: Sapphire

Phantom Rose 2 Sapphire ist eine weitere Fortsetzung, diesmal von Phantom Rose Scarlet. Wie sein Vorgänger setzt das Spiel auf die Draw-Less-Card-Mechanik. Es gilt, die Abklingzeiten eurer Karten sorgfältig zu verwalten.

Diesmal schlüpfen wir in die Rolle der neuen Protagonistin Aria und helfen ihr, der von Phantomen verseuchten Marion Magic Academy zu entkommen und ihre Erinnerungen wiederzuerlangen.

Das Spiel von Solo-Indie-Entwickler und Künstler makaroll hat mit dem 30. Oktober bereits einen konkreten Termin erhalten. Es wird bei PC-Steam erscheinen. Darüber hinaus ist es bei der PAX West am 1. September öffentlich spielbar.

34EVERLAST

Mit Indie-Entwickler Kanata Lab veröffentlicht Playism bei PC-Steam das Looping-Action-Abenteuer 34EVERLAST. Das Spiel kann in 10 Minuten durchgespielt werden, das wird jedoch nicht genügen, um die Geheimnisse zu lüften. Ein Game-Over gibt es nicht. Gedacht ist der Titel für „viel beschäftigte Erwachsene“.

Auf den ersten Blick würde 34EVERLAST wie jedes andere 3D-Actionspiel aussehen. Aber wenn man genauer hinsehe, entdecke man eigentlich ein Action-Adventure, das Elemente von Escape-Puzzle-Games bietet. Insgesamt soll es über 30 Routen geben, das Spiel zu absolvieren.

EDEN.schemata();

Last, but not least wäre da noch EDEN.schemata(); – ein Sci-Fi-Mystery-Adventure und ebenfalls auf das mehrmalige Durchspielen angelegt. Das Spiel wird von WSS playground produziert und wird 2024 für PC-Steam erscheinen.

Du beginnst das Spiel in einem verschlossenen Labor, wo ein Androide namens Eve mit dir spricht und ihr beide die kopflose Leiche namens „Professor“ zu deinen Füßen bemerkt. Du erinnerst dich an nichts, und Eve ist die Hauptverdächtige für den Mord, aber ihr müsst zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen.

EDEN.schemata(); wird auch bei der Gamescom präsentiert.

Bildmaterial: Playism