Im Test! Atlas Fallen

Titel Atlas Fallen 10. August 2023 Focus Home Interactive 10. August 2023 Focus Home Interactive 10. August 2023 Focus Home Interactive System PlayStation 5, Xbox Series, PCs Getestet für Xbox Series X Entwickler Deck13 Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Mit Titeln wie Lords of the Fallen (2014), The Surge und The Surge 2 bewies der deutsche Entwickler Deck13 schon mehrmals, dass auch deutsche Produktionen durchaus mit großen Triple-A-Titeln aus den USA oder Japan mithalten können.

Mit dem Fantasy-Action-RPG Atlas Fallen möchten die in Frankfurt am Main ansässigen Entwickler von Deck13 nun endgültig in die Oberklasse der Spieleentwickler aufsteigen und den SpielerInnen ein immersives und mitreißendes Erlebnis bieten.

Während der Gamescom 2022 wurde der Titel erstmals offiziell angekündigt. Ursprünglich hätte Atlas Fallen eigentlich schon im Mai 2023 erscheinen sollen. Aufgrund verschiedener Umstände musste man den Launch dann allerdings auf den 10. August 2023 verschieben. Erhältlich ist Atlas Fallen ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Kann der vielversprechende Titel aus deutschen Landen halten, was er verspricht, und vielleicht sogar den Weg für weitere hochkarätige Titel aus Deutschland ebnen? Das erfahrt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test.

Tragische Geschichte um Tyrannei und Rebellion

Die tragische aber durchaus spannend erzählte Geschichte von Atlas Fallen handelt von der post-apokalyptischen Welt Atlas, welche vom Sonnengott Thelos und seinen finsteren Schergen regiert wird. Thelos regiert die Welt Atlas mit Hilfe der sogenannten „Wraith“. Die Wraith sind Sandmonster, welche die Wüste bewohnen und bewachen. Thelos zwingt und versklavt die verbliebene Menschheit dazu, die magische Substanz genannt „Essenz“ für ihn abzubauen.

Unser Held, ein namenloser und selbst erstellter Charakter, gehört zur untersten Schicht der übrig gebliebenen Menschheit: die sogenannten „Namenlosen“. Doch nun ist es an der Zeit sich gegen die tyrannische Herrschaft des Sonnengotts und seiner finsteren Schergen aufzulehnen und diese zu bekämpfen.

So nimmt die tragische Geschichte rund um den Fall von Atlas und der Herrschaft des Sonnengotts Thelos ihren Lauf. Mit ihren etlichen Twists und Überraschungen kann die Geschichte von Atlas Fallen durchaus überzeugen.

Dennoch muss man anmerken, dass die unzähligen und manchmal auch ausschweifenden Dialoge oft nicht ganz so spannend erzählt und inszeniert sind, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Hier ertappte ich mich des Öfteren, dass ich unwichtige Dialoge auch einfach mal übersprungen habe, weil der Dialog einfach zu langatmig und teilweise auch mal belanglos war. Zumindest für mich.

Anspruchsvolles Kampfsystem will erlernt werden

Spielerisch lässt sich Atlas Fallen am ehesten als ein vereinfachtes Soulslike mit einer offenen Welt bezeichnen. Speziell das Kampfsystem erinnert vom Gefühl her stark an die großen Vorlagen aus dem Hause FromSoftware. Dementsprechend anspruchsvoll fallen auch die Kämpfe aus. Selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad hat man mit dem ein oder anderen Gegner richtig zu kämpfen und muss jederzeit konzentriert sein. Nicht selten durfte ich während meiner Reise durch die Spielwelt den „Game Over“-Bildschirm bestaunen.

Was die unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungsgegenstände anbelangt, hält sich Atlas Fallen aber deutlich zurück. Das sogenannte „Gauntlet“, ein magischer Handschuh, welchen man zu Beginn des Abenteuers erhält, ist sozusagen die Allzweckwaffe in Atlas Fallen. Da sich der Handschuh in verschiedene Waffen wie beispielsweise eine Axt oder eine Schwert-Peitschen-Kombination „verwandeln“ kann, ist man hier aber relativ beengt, was die Auswahl der passenden Waffe anbelangt. Kein Vergleich also mit den FromSoftware-Titeln. Dafür aber auch deutlich einsteigerfreundlicher und übersichtlicher gehalten.

Was dafür deutlich umfangreicher ausfällt, sind die unterschiedlichen Fähigkeiten und Perks, die es zu erlernen gilt. Die Essenzsteine ermöglichen unzählige Spezialangriffe und Magieattacken, welche es zu beherrschen und im richtigen Moment einzusetzen gilt, um sich im Kampf den entscheidenden Vorteil verschaffen zu können. Da das Spiel einen aber gerade zu Beginn des Abenteuers wirklich mit Bedacht an die unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten im Kampf heranführt, sollten auch Neulinge kein Problem damit haben, sich nach und nach mit dem manchmal doch recht fülligen Kampfsystem vertraut zu machen.

Gezielte Angriffe bringen höhere Belohnung

Eine Besonderheit des Kampfsystems ist die Möglichkeit, bestimmte Körperteile der Gegner gezielt anzugreifen. Gelb markierte Körperteile können, aber müssen nicht gezielt angegriffen werden. Hier erhält man nach dem Kampf eine etwas höhere Belohnung. Völlig optional also. Anders sieht es bei rot markierten Körperteilen aus. Diese sind essenziell für den Gegner und müssen zerstört werden, um den Gegner zu Fall zu bringen. Zwar nur ein kleines Gimmick, dennoch eine nette Idee, um die Kämpfe etwas aufzulockern.

Spielwelt lädt zum Erkunden ein

Bei Open-World-Titeln ist ja speziell die Spielwelt unheimlich wichtig. Auch in diesem Punkt kann Atlas Fallen durchaus überzeugen. Gerade in den ersten Stunden, die man mit dem Titel verbringt, findet man immer wieder spezielle Orte in der Spielwelt, die man auf jeden Fall erkunden möchte. Genau diese geweckte Neugierde, die Spielwelt zu entdecken, macht eine gute Open-World aus.

Überall in der Spielwelt gibt es verschiedene Gegenstände zu finden. Mal sind es lediglich kosmetische Sachen und mal sind es auch durchaus wichtige Magie-Power-ups oder andere storyrelevante Gegenstände, wie beispielsweise Aufzeichnungen von verschiedenen Charakteren, welche die Backstory weiter vorantreiben.

Das gesamte Abenteuer zusammen erleben

»Ein großes Highlight von Atlas Fallen ist auf jeden Fall der Zwei-Spieler-Koop-Modus. Denn hier kann man gemeinsam das gesamte Abenteuer erleben.«

Ein großes Highlight von Atlas Fallen ist auf jeden Fall der Zwei-Spieler-Koop-Modus. Denn hier kann man gemeinsam das gesamte Abenteuer erleben. Allerdings gibt es hier und da ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Crossplay beispielsweise wird nicht unterstützt. Man kann also immer nur mit SpielerInnen der gleichen Plattform zusammenspielen. Auch gibt es kein Matchmaking-System. Man muss seinen Koop-Partner also per Direkteinladung ins aktuelle Spiel einladen.

Leider ist dieser fantastische Koop-Modus lediglich online spielbar. Couch-Koop-Fans kommen also leider nicht auf ihre Kosten. Schade, aber verschmerzbar.

Schöne Optik lässt die Spielwelt glänzen

Auch optisch ist Atlas Fallen ein wirklich schönes Spiel geworden. Mit beeindruckender Weitsicht und fantastischen Lichteffekten bietet der Titel einiges fürs Auge und lässt die Spielwelt förmlich glänzen.

Auch in den unzähligen Kämpfen glänzt der Titel mit butterweich animierten Charakteren und Monstern. Lediglich die Charaktere selbst fallen speziell während der Dialoge etwas negativ auf. Diese wirken manchmal zu hölzern und steif. Absolut nicht mehr zeitgemäß also.

Der Titel lief auf der Xbox Series X stets mit butterweichen 60 Frames im Performance-Modus in 1440p. Störende Pop-ups oder Slowdowns sind mir zumindest nicht aufgefallen. Möchte man Atlas Fallen in voller 4K-Auflösung genießen, muss man allerdings mit eher störrischen 30 Frames leben.

Auch der Sound braucht sich nicht zu verstecken

Soundtechnisch ist Atlas Fallen ebenfalls wirklich gelungen. Mit unzähligen toll ausgewählten Melodien und Klangteppichen und den ordentlich abgemischten Soundeffekten kann der Titel durchaus auch mit der Triple-A-Konkurrenz aus Übersee mithalten.