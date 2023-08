Baphomets Fluch: Neuauflage des Erstlings und ein brandneuer Serienteil angekündigt

Revolution Software hat im Rahmen der Gamescom gleich zwei neue Baphomets-Fuch-Games angekündigt. Mit Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged legt man den Erstling der Reihe Anfang 2024 neu auf. Broken Sword – Parzival’s Stone hingegen ist ein brandneues Abenteuer. Bisher gibt es lediglich die englischen Titel, bei denen wir deshalb bleiben.

Die Neuauflage des Erstlings, Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, soll so konzipiert sein, dass alles, was Fans lieben, verbessert wurde, ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren. Mehr als Nostalgie möchte man bieten, nämlich auch einen guten Einstieg für neue Fans der Reihe. Die Neuauflage erscheint für aktuelle Plattformen, PCs und Mobilgeräte.

Broken Sword – Parzival’s Stone hingegen wird ein brandneues Abenteuer der Serie und ist für Konsolen, PCs und Mobilgeräte in Entwicklung. Das Spiel setzt auf einen revolutionären „Super 2D“-Grafikansatz. George und Nico treffen sich erneut, finden sich aber bald in einer schrecklichen Verschwörung wieder, in die Nazi-Schatzsucher, brutale mittelalterliche Geschichten und Quantenphysik verwickelt sind.

Der offizielle Enthüllungstrailer:

Bildmaterial: Broken Sword – Parzival’s Stone, Revolution Software