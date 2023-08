Im Test! Pikmin 1+2

Titel Pikmin 1 + 2 21. Juni 2023 Nintendo 21. Juni 2023 Nintendo 21. Juni 2023 Nintendo System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler Nintendo Genres Action-Adventure, Strategie Texte

Vertonung –

Eine der kuriosesten Spielereihen von Nintendo dürfte wohl Pikmin sein. Mit bis zu hundert kleinen Pflanzenwesen marschiert ihr im Mikrokosmos über eine von Menschen verlassene Erde, sammelt dabei Schätze und kämpft gegen gefährliche Kreaturen. Was unter dem Namen Mario 100 als Techdemo für Nintendo GameCube begann, wurde unter der Leitung von Miyamoto persönlich zu einer entzückenden Reihe von Abenteuern entwickelt.

Und es gibt aktuell keine bessere Konsole, um in die Welt von Pikmin einzutauchen als die Nintendo Switch. Nachdem es zuerst Pikmin 3 Deluxe auf die Hybridkonsole schaffte, konnten sich Fans mit Pikmin 4 sogar über ein komplett neues Spiel freuen, das wir für euch bereits getestet haben. Nur einen Monat früher erschien allerdings auch eine HD-Portierung im Doppelpack mit Pikmin 1+2. Ob diese beiden alten Klassiker noch mit den neuen Teilen mithalten können, erfahrt ihr hier im Test.

Zwei Geschichten in einem Paket

Erstmals durften wir die Pikmin auf dem Nintendo GameCube kennenlernen. Der bei Hocotate Freight angestellte Captain Olimar stürzt nach einem Weltraumunfall auf einem ihm unbekannten Planeten ab. Sein Schiff erleidet dabei schwere Schäden und die Teile verstreuen sich über verschiedene Regionen. Olimar muss schnell handeln, denn der Planet ist voll von giftigem Sauerstoff, seine lebenserhaltenden Reserven reichen nur noch für dreißig Tage. Zu seinem Glück trifft er kurz nach seiner Ankunft auf pflanzenähnliche Wesen, die ihm aufs Wort gehorchen. Ihr Aussehen erinnert ihn an die Pikpik-Karotten seiner Heimat, daher tauft er sie Pikmin. Gemeinsam mit den fleißigen Helferlein macht er sich auf die Suche nach den Schiffsteilen.

Nachdem Olimar dank der Hilfe der Pikmin sein Schiff reparieren konnte, fliegt er heim nach Hocotate. Doch der arme Captain wird direkt mit dem nächsten Problem konfrontiert. Sein Chef kündigt ihm an, dass die Firma kurz vor dem Ruin steht, da die Ladung seines Kollegen Louie von einem Weltraumkarnickel angegriffen und vollständig verputzt wurde. Um die Schulden von Hocotate Freight zurückzahlen zu können, muss Olimar erneut zum Planeten der Pikmin zurückfliegen, um das reiche Vorkommen an Schätzen zu bergen. Diesmal begleitet ihn Louie, der auf dem Abenteuer für einigen Ärger sorgt.

Ein glänzendes HD-Gewand

»Die Portierungen machen genauso viel Spaß wie die Originale und laufen durchweg mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde.«

Dank Pikmin 1+2 sehen die beiden Spiele so gut aus wie noch nie. Die Abenteuer sind erstmals in HD spielbar. Im gedockten Modus mit vollen 1080p und im mobilen Modus mit 720p. Die Schrift und die Menügrafiken wurden an die Auflösung angepasst und sind gestochen scharf. Aber auch an den Modellen im Spiel ist eine höhere Auflösung zu erkennen. Vor allem Captain Olimar und die Pikmin stechen nun deutlicher aus der Umgebung hervor.

Die Farben und die Beleuchtung wurden ebenfalls angepasst und sind nicht mehr so grell wie in der GameCube- oder Wii-Version. Die Texturen sind nur minimal besser als in älteren Versionen, hier scheint dann doch das Alter der Spiele durch. Auch wurden einige Texturen ausgetauscht, die bekannte Marken zeigten. Hier lagen dann wohl keine Lizenzrechte mehr vor. All dies tut dem Spielspaß allerdings keinen Abbruch. Die Portierungen machen genauso viel Spaß wie die Originale und laufen durchweg mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde.

Neustart!

Eine der größten Anpassungen, die mit der Wii-Version eingeführt wurde, ist auch in den Switch-Portierungen enthalten: Über das Menü könnt ihr die Zeit nach Belieben zurückdrehen. So lassen sich beispielsweise große Verluste an Pikmin rückgängig machen oder ein schlecht durchgeplanter Tag neu starten. Diese Funktion ist vor allem in Pikmin 1 wortwörtlich ein Lebensretter, da das Spiel nach den 30 Ingame-Tagen in einem Game Over endet, wenn man nicht genug Schiffsteile sammeln konnte. Dadurch habt ihr wesentlich mehr Freiheit beim Optimieren eurer Tagesabläufe und es kommt auch kein Frust auf, sollte mal etwas nicht so laufen wie geplant.

Da diese Funktion aber völlig optional ist, könnt ihr das Spiel natürlich auch in der „schwereren“ Variante genießen. Leider bringen die HD-Portierungen auch ein paar negative Änderungen mit sich. Der Soundtrack klingt stellenweise etwas schief und bei manchen Liedern scheinen Instrumente zu fehlen. Zudem ist die Audioausgabe auf Stereo beschränkt. Die Optionen für Mono- und Surround-Sound fallen weg. Auch lassen sich nicht mehr alle Zwischensequenzen überspringen.

Volle Kontrolle?

Nicht nur die Optik wurde für die Switch-Versionen angepasst, sondern auch die Steuerung. Drückt ihr den rechten Stick nach links oder rechts, könnt ihr die Kamera horizontal drehen. Bewegt ihr ihn nach oben oder unten, passt ihr hingegen den vertikalen Winkel an. Mit dem linken Stick bewegt ihr Olimar (oder Louie) und haltet ihr dabei die linke Schultertaste gedrückt, könnt ihr die Pikmin in eine bestimmte Richtung navigieren. Solltet ihr bereits Pikmin 4 gespielt haben, dürfte euch diese Steuerung bekannt vorkommen. Für Veteranen allerdings dürfte es etwas Eingewöhnungszeit benötigen.

Leider habt ihr nicht viel Freiraum, was die Tastenbelegung angeht. In den Optionen lassen sich nur Audio-Einstellungen anpassen. Aber immerhin könnt ihr eine Bewegungssteuerung aktivieren, indem ihr über den Minus-Knopf die Steuerungsanzeige öffnet und dann den Plus-Knopf drückt. Allerdings könnt ihr die Bewegungssteuerung nur dann nutzen, wenn ihr A oder B gedrückt haltet.

Als letzten Ausweg gibt es natürlich immer noch die Option, über die Einstellungen der Konsole die Tastenbelegung für den kompletten Controller zu ändern. Das wirkt sich dann aber auch auf alle anderen Spiele aus, die ihr mit diesem Controller spielen wollt, ist also keine besonders bequeme Lösung. Hier hat Pikmin 3 Deluxe eindeutig die Nase vorn, was die Optimierung der Steuerung angeht.

Fazit – Umso mehr Pikmin, umso besser

Vor allem für Spieler, die Pikmin 1 und 2 noch nicht kennen, kann ich die Portierungen wärmstens empfehlen. Sie sind natürlich nicht so umfangreich wie Pikmin 3 oder 4, sind aber genauso spaßig und gerade für Fans der Reihe eine schöne Ergänzung in der Sammlung. Vor allem sind erstmals alle Pikmin-Spiele auf einer Konsole vertreten und lassen sich auch unterwegs spielen. Mit 50 Euro für zwei Spiele kann man auch preislich nicht viel falsch machen. Schade finde ich nur, dass in Pikmin 2 die Kampagne nicht im Mehrspieler-Modus gespielt werden kann. In Pikmin 3 Deluxe wurde diese Funktion ergänzt, also wäre es potenziell auch für Pikmin 2 möglich gewesen. So bleibt das Spielen mit Freunden auf den 2-Spieler-Modus beschränkt, in dem ihr immerhin zusammen einige Herausforderungen spielen könnt. Ein paar zusätzliche Inhalte wären schön gewesen, wie beispielsweise Konzeptzeichnungen oder neue Herausforderungen. Aber alles in allem sind die beiden Spiele auch heute noch sehr empfehlenswert.

Story In Pikmin 1 stürzt Olimar auf dem Planeten PNF-404 ab und muss mit den Pikmin seine Schiffsteile zurückholen. In Pikmin 2 begeben sich Olimar und Louie erneut auf den Planeten, um Schätze zu sammeln und ihre Firma vor dem Bankrott zu retten. Gameplay Nach kurzer Eingewöhnung an die Steuerung befehligt ihr bis zu 100 Pikmin, die ihr strategisch einsetzt, um diverse Aufgaben parallel zu erledigen und mächtige Gegner zu besiegen. Grafik Die Texte und Menüs sind nun hochauflösend und auch die Modelle sind deutlich aufgehübscht. An den Texturen lassen sich nur dezente Unterschiede wahrnehmen. Sound Manchmal klingt die Musik im Vergleich zu den Originalversionen etwas schief und hier und da scheinen Instrumente zu fehlen. Leider steht nur eine Stereo-Ausgabe zur Verfügung. Sonstiges Eine limitierte Bewegungssteuerung lässt sich über das Minus-Knopf-Menü aktivieren. In beiden Spielen kann die Zeit zurückgedreht werden.

