Fort Solis: Das düstere Space-Horror-Abenteuer ist ab sofort erhältlich

Das düstere Space-Horror-Abenteuer Fort Solis ist ab sofort für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Der Publisher Dear Villagers und die Entwickler Fallen Leaf und Black Drakkar Games veröffentlichten aus diesem Anlass auch gleich noch den passenden und äußerst atmosphärischen Launchtrailer.

Physische Handelsversion kommt später

Wer gerne eine physische Version von Fort Solis besitzen möchte, muss sich noch bis zum 6. Oktober gedulden. Denn dann erscheint der Titel auch in physischer Form für PS5 als Limited Edition. Diese bietet neben einer speziellen Umverpackung mit 3D-Motiv auch eine Postkarte mit Metallic-Effekt. Die Handelsversion kostet 39,99 Euro und bei Amazon* könnt ihr sie schon vorbestellen.

Verlassene Raumstation birgt dunkles Geheimnis

In Fort Solis übernimmt man die Rolle von Jack Leary, einem Space-Ingenieur, welcher sich alleine in einer isolierten und verlassenen Mine auf dem Mars befindet. Von hier aus erkundet man die verlassene Station Fort Solis ganz nach den eigenen Wünschen und in beliebiger Geschwindigkeit.

Von dunklen Bunkern über verlassene Labore bis hin zur düsteren und beängstigenden Oberfläche, muss sich der Hauptcharakter vorarbeiten, um das dunkle Geheimnis dieser verlassenen Station zu lüften.

Fort Solis wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt, dementsprechend macht der Titel grafisch einen guten Eindruck. Auch haben die Entwickler bei Fort Solis auf wirre Kamerafahrten, Ladezeiten oder ein klassisches HUD verzichten, um den filmischen Look so gut es geht zu erhalten.

Der Launchtrailer

Bildmaterial: Fort Solis, Dear Villagers, Fallen Leaf, Black Drakkar Games