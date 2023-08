Project Mugen: NetEase stellt das urbane Open-World-RPG mit Trailer und ersten Details vor

NetEase Games und Thunder Fire Studio haben den ersten Trailer zu Project Mugen (Arbeitstitel) veröffentlicht. Das „urbane Open-World-RPG“ wird für PS4, PS5, PCs und Mobilgeräte erscheinen. Project Mugen will mit einer „komplexen Stadtlandschaft“ und einer „tiefgründigen Geschichte beeindrucken“.

„Projekt Mugen ist unser Liebesbrief an urbane Fantasien“, wird Riten Huang, Senior Marketing Manager von Thunder Fire Studio, zitiert. „Wir wollten eine Welt erschaffen, mit der sich die Spieler identifizieren können und die dennoch genug Geheimnisse bietet, um sie immer wieder zurückzuholen. Die Stadt ist lebendig, und jeder Spieler wird seine eigene Reise durch sie machen.“

In einer Welt, die an die Erde erinnert, in der urbane Legenden Wirklichkeit werden und Menschen mit dem Übernatürlichen koexistieren, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Esper, der als „Infinite Trigger“ bekannt ist. Dieser Spitzenermittler navigiert durch pulsierende Städte und stellt sich Anomalien und übernatürlichen Ereignissen, die das Gleichgewicht dieses einzigartigen urbanen Paradieses bedrohen.