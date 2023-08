Das Taktik-RPG Hexxen: Hunters lässt euch Hexen im deutschen Schwarzwald jagen

Publisher Hooded Horse und der deutsche Enwickler Ulisses Spiele haben das Taktik-RPG Hexxen: Hunters für PC via Steam und Epic Games Store angekündigt. Der Titel soll 2024 erscheinen.

Taktik-RPG mit vertrautem Setting

Hundert Jahre sind vergangen, seit sich tief im Schwarzwald in Süddeutschland das Tor zur Hölle öffnete. Die Welt wurde seitdem von Bestien und Unholden aller Art heimgesucht, aber Vorzeichen kündigen eine größere Bedrohung am Horizont an.

Hier kommt ihr ins Spiel. Denn eure Hexenjäger sind alles, was zwischen der Menschheit und ihrem sicheren Untergang steht. SpielerInnen erbauen eine Base of Operations, entwickeln Waffen für ihre JägerInnen und versorgen sie mit allehand Hexenausrüstung, wie alchemischen Gebräue. Und dann lasst ihr eure acht JägerInnen – jeweils mit einzigartigen Fähigkeiten – die Welt in Echtzeit erkunden und Feinde in rundenbasierten Taktikkämpfen zur Tat schreiten.

Hexxen: Hunters im Ankündigungstrailer

