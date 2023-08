Begegnet euren Kindheitsängsten im Koop: Supermassive kündigt Little Nightmares III an

Im Zuge der Gamescom Opening Night Live 2023 haben Supermassive Games und Bandai Namco Little Nightmares III angekündigt. Der Titel soll 2024 für PlayStation, Xbox und Switch erscheinen.

„Begib dich auf ein neues Abenteuer in der einzigartigen Welt von Little Nightmares. In Little Nightmares III hilfst du Low & Alone auf ihrer Suche nach einem Weg aus dem Nirgendwo“, heißt es auf der Webseite zum Spiel. Auch spannend: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe begegnest du deinen Kindheitsängsten gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop oder alleine mit der KI.“

Little Nightmares III im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Little Nightmares III, Supermassive Games, Bandai Namco