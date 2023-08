Darauf haben Fans gewartet: Sea of Stars erscheint schließlich doch noch physisch

Na bitte! Darauf haben Fans gewartet. Sabotage Studio hat doch noch eine physische Veröffentlichung von Sea of Stars angekündigt. Gemeinsam mit iam8bit wird man diese allerdings erst Anfang 2024 für Switch, PS5 und Xbox veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist in Europa und Nordamerika geplant.

In Nordamerika wird das ziemlich sicher ziemlich exklusiv über iam8bit laufen. Das ist insofern gut, da sich in Europa bei den letzten iam8bit-Veröffentlichungen ein verlässlicher Partner gefunden hat und dieser in Köln beheimatet ist.

Black Screen Records vertrieb zuletzt schon physische Versionen von The Pathless, Cuphead oder Grim Fandango Remastered in Europa und aktuell stehen unter anderem Bear and Breakfast und Neon White an. Sea of Stars dürfte sich hier einreihen, aber offiziell ist es noch nicht.

Bereits am 29. August erscheint der potenzielle Indie-Hit digital für Konsolen und PCs. Sea of Stars steht dabei auch im Xbox Game Pass und für Extra- und Premium-Abonnenten von PlayStation Plus zur Verfügung.

