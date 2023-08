Wie Entwickler The Behemoth bekannt gab, wird Alien Hominid HD für die meisten modernen Plattformen erscheinen.

Der Run’n’Gun-Klassiker erschien ursprünglich 2002 als Flash-Spiel auf der Website Newgrounds. 2004 folgten dann Versionen für PS2, Xbox und GameCube, 2006 eine weitere Version für Game Boy Advance. Zuletzt spendierte man dem Titel 2007 eine HD-Version für Xbox 360. Diese Version ist übrigens bis heute die einzige Version, die – via Xbox-Abwärtskompatibilität – auf modernen Konsolen spielbar ist.

In einem Blogbeitrag erklärte The Behemoth, dass man hier Abhilfe schaffen will, indem man Alien Hominid HD für Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PCs via Steam veröffentlicht.

Der Titel soll noch in diesem Jahr zusammen mit Alien Hominid Invasion veröffentlicht werden – einer „völlig neuen Neuinterpretation“ von Alien Hominid mit neuem Gameplay und neuen Mechaniken. Die Veröffentlichung ist für Xbox One, Switch und PC geplant.

Weder Alien Hominid HD noch „Invasion“ werden übrigens für PlayStation-Plattformen erscheinen. Im Jahr 2020, kurz nach der Ankündigung von „Invasion“, gab The Behemoth an, dass es zu viel Arbeit sei, es beim Start auf zu viele Systeme zu portieren. Tja, dabei ist es wohl geblieben.

Alien Hominid HD im „2023 Re-Release Trailer“

Bildmaterial: Alien Hominid HD, The Behemoth