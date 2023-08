Lords of the Fallen: Action-RPG präsentiert sich in neuem Gamescom-Trailer

Im Zuge der Gamescom Opening Night Live 2023 haben Hexworks einen neuen Trailer zum Action-RPG Lords of the Fallen präsentiert. Erst kürzlich veröffentlichte man ein üppiges, 20-minütiges Gameplay-Showcase mit Entwickler-Kommentar.

Der Trailer zeigt knapp eine Minute an neuen Inhalten und lädt dazu ein, die Welt der Twin Realms zu erleben. BesucherInnen der Gamescom 2023 haben zudem die Möglichkeit, in einem Kino in Halle 9, B010-C019 einem Live-Walkthrough durch Abschnitte des Spiels beizuwohnen. Dabei soll vor allem die Dual-Realm-Mechanik präsentiert werden.

Bei dem Titel handelt es sich um einen Reboot des 2014 erschienenen Lords of the Fallen. Im Trailer ist zu sehen, was das Entwicklerteam mithilfe der Unreal Engine 5 bewerkstelligen kann. Lords of the Fallen erscheint am Freitag, den 13. Oktober, hierzulande.

Lords of the Fallen im neuen Gamescom-Trailer

Bildmaterial: The Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks