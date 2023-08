Zenless Zone Zero stellt im Gamescom-Trailer das städtische Leben in New Eridu vor

Hoyoverse nutzte die Opening Night Live (nicht nur) zur Veröffentlichung eines neuen Trailers zu Zenless Zone Zero. Zhenyu Li, der Produzent von Zenless Zone Zero, hatte da einen Auftritt auf der Bühne und führte in den neuen Trailer ein.

Der neue Trailer gibt den Fans einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts. Er hebt nicht nur das immersive städtische Leben in der Stadt New Eridu – der letzten städtischen Zivilisation in der Geschichte von Zenless Zone Zero – hervor, sondern enthüllt auch einen brandneuen Kampfmechanismus, der es den Spielern ermöglicht, bei Angriffen blitzschnelle Gegenangriffe zu starten.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Genau das möchte man euch diesmal zeigen.

Die Zivilisation wurde durch eine übernatürliche Katastrophe zerstört. Sogenannte Hollows wachsen exponentiell aus dem Nichts und erschaffen Dimensionen, aus denen Monster hervortreten. New Eridu ist die letzte urbane Zivilisation, die sich sogar Technologien angeeignet hat, um aus den mysteriösen Hollows Ressourcen zu gewinnen.

Zenless Zone Zero erscheint für Mobilgeräte und PCs. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der neue Gamescom-Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo