Das war … Kalenderwoche 3/2023

Ein Gerücht zu einem JRPG-Klassiker, Gebrauchsgewohnheiten zur Switch und der Vorverkaufsstart in Japan zu Final Fantasy XVI sorgten für Diskussionsstoff. Daneben findet ihr hier auch alle Videos zu neu enthüllten, frisch erschienenen und allen anderen Spielen. Zum Schluss findet ihr dann noch zwei Kolumnen zu aktuellen Themen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Glaubt man einem aktuellen Medienbericht, dann befindet sich ein Remake zu Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean in Entwicklung. Die Entwicklung des Remakes soll Monolith Soft leiten, gemeinsam mit Bandai Namco. Im Sommer soll schon die Veröffentlichung sein. Man darf gespannt sein, ob da was dran ist.

Auch in Japan ist die Vorbestellerphase für Final Fantasy XVI (PS5) gestartet. Das alleine ist natürlich nicht erstaunlich. Interessant ist jedoch, wie die einzelnen Läden dafür dekoriert wurden.

Nintendo Switch ist gemeinhin als Zweitkonsole bekannt. Aber stimmt das Bild wirklich? In einer neuen Studie ergeben sich ein wenig andere Erkenntnisse. Immerhin jeder Zweite sieht die Switch als Hauptkonsole.

Damit kommen wir zu den spannendsten Neuankündigungen. Wie versprochen gab es mit Dragon Quest Champions (Mobil) die Enthüllung eines neuen Dragon-Quest-Ablegers. Mit Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4, PS5, PC) erwartet uns außerdem der nächste 2D-Prügler zur populären Marke. Auch hierzulande dürfen wir uns auf das Remaster Dokapon Kingdom: Connect (Switch) freuen. Für den Westen bestätigt ist inzwischen ebenfalls das Shoot ’em up Raiden III x MIKADO MANIAX (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Das Strategie-RPG Fire Emblem Engage (Switch) ist diese Woche erschienen. Neben dem Launchtrailer ist auch ein Blick auf das Medienecho interessant. Für Neulinge der Reihe erklärte Nintendo nochmals die Grundlagen, inzwischen kennen wir auch die amiibo-Funktionen. Für moderne Plattformen erschienen sind ebenfalls Persona 3 Portable und Persona 4 Golden (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Zwei weitere Neuveröffentlichungen der letzten Tage sind A Space for the Unbound (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) sowie Vengeful Guardian: Moonrider (PS4, PS5, Switch, PC) (Link).

Endlich wieder zurückgemeldet hat sich Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC). Spannend ist ebenfalls der neue Trailer zu Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Die nächsten zwei der acht Protagonisten sahen wir aus Octopath Traveler II (PS4, PS5, Switch, PC). Bei Like a Dragon: Ishin! (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ging es um die verschiedenen Nebenaktivitäten. Die neuen Einblicke zu Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) drehten sich hingegen um die Geschichte. Zu Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch) gab es einerseits die Charakter-Trailer zu Seefour, Suisen und Ao, andererseits ein Video zum Setting und einen animierten Trailer.

Die Monsterjagd in Monster Hunter Rise findet ab sofort auch auf PlayStation und Xbox statt, neu ist auch eine PS5-Veröffentlichung von The House of the Dead: Remake. Auch die PC-Version des Roguelike-Shooters Returnal ist inzwischen datiert. Noch bis im April müsst ihr auf Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) warten. Humorvoll ins neue Jahr gestartet ist Black Myth: Wukong (PC), einen neuen Teaser-Trailer gab es zu White Day 2: The Flower That Tells Lies (PC) und Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) musste verschoben werden. Auch zu Silent Hill 2 Remake (PS5, PC) erfuhren wir einige neue Details.

Auch noch für Nintendo Switch unterwegs sind Remnant: From the Ashes (Link) und Wand of Fortune R (Link). Die Switch-Version von Sword Art Online: Alicization Lycoris hat zudem den ersten großen DLC erhalten. Mit Rudol Von Stroheim ist der nächste DLC-Kämpfer für JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nun bekannt. Neue Pokémon-Formen tauchen bald in Pokémon GO (Mobil) auf. Eine physische Version des Fantasy-Action-RPGs Sword of the Vagrant (PS4, Switch) wird im Juni nachgereicht. Zu Mario Kart zeigte man eine hübsche Figur und eine mögliche Rückkehr von No More Heroes ist derzeit nicht geplant.

Damit kommen wir noch zu den beiden neuen Kolumnen von JPGAMES. Die Veröffentlichung von Forspoken (PS5, PC) ist nächste Woche. Die Ambitionen sind hoch, die Entwicklung verlief jedoch eher seltsam. Wir schwanken zwischen Neugierde und Zweifel. Auch die Neuveröffentlichung der Persona-Klassiker war uns einen Blick wert. Will man diese alten Spiele wirklich spielen?