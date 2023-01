Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly erscheint am 20. April

Der Publisher Chorus Worldwide und der Entwickler Toge Productions haben gemeinsam verkündet, dass die Visual Novel Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly am 20. April erscheinen wird. Die neueste Episode aus Coffee Talk wird für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und für PCs (Epic Games Store, GOG, Steam) veröffentlicht.

Warme Getränke bestimmen das Schicksal

In Coffee Talk hört ihr euch die Probleme eurer Kunden an und helft ihnen, indem ihr aus verschiedenen Zutaten ein warmes Getränk braut. Ihr befindet euch in einem alternativen Seattle. Hier leben neben den Menschen Orks, Elfen, Meerjungfrauen und andere fantastische Rassen gemeinsam in einer modernen Welt, die euch vertraut sein wird. Die Handlung verzweigt sich nicht durch die gewählten Entscheidungen in den Dialogen, sondern hier ist das Servieren der warmen Getränke der ausschlaggebende Punkt.

Eure Kunden haben verschiedene Probleme, die über den menschlichen Alltag hinausgehen. Die Grafik orientiert sich an Animeserien aus den 90er-Jahren und die Musik ist durch den Jazz sehr entspannend. Euch erwarten im vertrauten Café neue Charaktere, neue Zutaten, neue Musik und natürlich neue Geschichten.

Der neue Trailer zu Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Chorus Worldwide, Toge Productions