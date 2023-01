Der Roguelike-Shooter Returnal kehrt am 15. Februar zurück und erscheint für PCs

Bei The Game Awards 2022 kündigte Sony an, dass der Roguelike-Shooter Returnal schon bald nicht mehr ein PlayStation-Exklusivspiel sein wird. Nun hat die PC-Version schon das konkrete Datum erhalten. Am 15. Februar könnt ihr euch mit Selene bei Steam und im Epic Games Store ins Abenteuer stürzen. Über die technischen Details klärt euch der PlayStation Blog und ein neuer Trailer auf.

Nach der Übernahme von Housemarque durch Sony ist Returnal gewissermaßen auch ein First-Party-Spiel. Somit war die PC-Veröffentlichung eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es gibt auch eine umfangreiche Erweiterung namens Ascension.

Nach der Bruchlandung auf einem sich ständig verändernden Alienplaneten muss Selene ums Überleben kämpfen. Immer wieder wird sie besiegt und ist gezwungen, ihre Reise mit jedem Ableben von vorn zu beginnen. In diesem Roguelike-Shooter verändern sich mit jedem Zyklus sowohl der Planet als auch deine Ausrüstung. Schlage dich allein durch das nie gleiche Labyrinth von Atropos oder erlebe die Reise mit einem zweiten Spieler im Online-Koop-Modus. Und wenn du dazu bereit bist, stelle dich dem Turm des Sisyphus – einem stetig ansteigenden Spießrutenlauf durch immer schwierigere Phasen, die deine Kampffähigkeiten auf die Probe stellen werden. Setze dich in kugelverseuchten Kämpfen gegen deine Feinde zur Wehr. Plündere Alientechnologie, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Mach dich mit dem Planeten vertraut und erfahre nach und nach Selenes Geschichte.

Die PC-Features

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque