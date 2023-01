Wand of Fortune R erscheint in Japan für Nintendo Switch

Das Otome Wand of Fortune R wird in Japan für die Plattform Nintendo Switch erscheinen. Der Publisher Idea Factory nennt bereits mit dem 18. Mai das Veröffentlichungsdatum. In Japan ist das Videospiel bereits für PlayStation Vita erhältlich.

Lulu ist eine Schülerin an der örtlichen Schule für Zauberei. Sie ist ein Problemkind, sodass die Lehrer nicht wissen, wie sie mit Lulu umgehen sollen. Besorgt über ihre ständigen Misserfolge und den von ihr verursachten Problemen, beraten sich die Lehrkräfte und beschließen, dass Lulu die Schule wechseln soll.

So landet die Schülerin in einem angesehenen Institut, von dem jeder angehender Zauberer träumt. Die Lehranstalt befindet sich im Herzen der magischen Stadt Latium, von der aus die gesamte Magie der Welt überwacht wird. Stolz durchschreitet Lulu die Tore der Schule und erfährt kurz danach eine schockierende Wahrheit.

Angeblich besitzt Lulu keine der typischen Eigenschaften, die ein Zauberer aufweisen sollte. Dazu weiß niemand, welchen Schaden sie mit ihren Fähigkeiten anrichten könnte. So wird ihr mitgeteilt, dass keine andere Wahl bleibt, als ihre Magie zu versiegeln, sofern sie es nicht innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit schafft, ihr Attribut zu bestimmen.

via Gematsu, Bildmaterial: Wand of Fortune R, Idea Factory, Design Factory