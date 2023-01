Studie: Jeder Zweite betrachtet die Nintendo Switch als Hauptkonsole

Die Marktforscher von Ampere Analysis haben eine Studie unter Gamern in Großbritannien durchgeführt. Das Ziel war dabei zu erfahren, welche Konsole die Gamer als ihre Hauptkonsole erachten. Konkret fragte man die Teilnehmer danach, welche ihrer Konsolen sie tatsächlich und am häufigsten benutzen.

Das Ergebnis ist in Großbritannien, das (wie Deutschland) oft als eine Art „Sony-Land“ bezeichnet wird, dass 71 Prozent aller PS5-Besitzer diese Konsole auch als ihre Hauptkonsole ansehen. Dass auch die gute, alte PS4 noch eine große Rolle spielt, zeigt sich auch in dieser Statistik. 54 Prozent geben sie als ihre Hauptkonsole an.

Eine kleine Überraschung dürfte die Nintendo Switch sein, die seit Anbeginn gerne als „Zweitkonsole“ bezeichnet wird. Das sehen 49 Prozent der Switch-Besitzer anders, die ihre Switch als Hauptkonsole betrachten und mit ihr die meiste Zeit verbringen.

Interessant ist auch der Vergleich der Zahlen mit dem Vorjahr. Hier sehen wir, dass die PS5 deutlich zugelegt hat und die PS4 überholt hat. 2021 stand noch ein Verhältnis von 59 Prozent (PS5) und 64 Prozent (PS4) in den Auswertungen. Aber auch die Switch (damals 40 Prozent) hat zugelegt – und das im fünften Jahr ihres Lebenszyklus.

„Da die meisten Spieler mehrere Konsolen besitzen – oft von verschiedenen Marken – ist es ein wichtiger Indikator für den potenziellen Marktanteil und die Stärke der Marke, wo diese Besitzer den Großteil ihrer Spielzeit verbringen“, erklärt die Studie.

