No More Heroes: Suda51 hat „keine Ahnung, ob Travis jemals zurückkehren wird“

Aus Anlass des 15-jährigen Jubiläums der No-More-Heroes-Reihe gibt es ein neues Video von Serienschöpfer Gōichi „Suda51“ Suda, in welchem er sich an wichtige Meilensteine, wie beispielsweise die Promo-Phase für das erste No More Heroes, erinnert und diese Revue passieren lässt.

Abschließend betont Suda51, dass es momentan keine konkreten Pläne für einen neuen Ableger der beliebten Reihe gibt. Dennoch dürfen Fans nun nicht den Kopf in den Sand stecken, denn dies könnte sich natürlich jederzeit ändern. „Es liegt an euch, daran zu glauben“, so Suda51.

Der letzte Ableger der Reihe war No More Heroes III, welcher ursprünglich im August 2021 exklusiv für Nintendo Switch erschien und im Oktober 2022 sogar ein recht ordentliches Remaster für PlayStation, Xbox und PCs erhalten hatte. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, wie sich die Remastered-Version geschlagen hat.

Das Jubiläumsvideo von Suda51

via GoNintendo, Bildmaterial: No More Heroes, Grasshopper Manufacture, Marvelous