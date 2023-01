Fire Emblem Engage: Das müsst ihr als Neuling alles wissen

Nachdem heute das Review-Embargo zu Fire Emblem Engage gefallen ist, kommt auch die deutsche PR wieder in die Gänge. Nintendo und Entwickler Intelligent Systems haben einen neuen Trailer veröffentlicht, welcher euch in die Grundlagen der Kämpfe und Charakter-Entwicklung einführt. Das Video richtet sich an Neulinge der Serie und lag bisher nun auf Japanisch vor.

Der Kampf für Elyos beginnt

Alle 1000 Jahre verhelfen legendäre Helden, sogenannte Embleme, dem einen, der die 12 Emblem-Ringe besitzt, zu unglaublicher Macht. Als die Zeit dieses Rituals näher rückt, erwacht Alear – der Wyrmgott der Prophezeiung –, um die Ringe zu finden und Frieden zu bringen. Doch auch Sombron – Dämonendrache und Nemesis des Wyrmgottes aus alter Zeit – ist wieder erwacht und sucht die Ringe für sein eigenes übles Ansinnen. Nur Alear und jene, die dem Wyrmgott verbunden sind, stehen zwischen Sombron und der totalen Vernichtung …

Nach den Warriors-Ablegern erwartet Fire-Emblem-Fans mit Fire Emblem Engage wieder ein klassisches Taktik-RPG. Die „Divine Edition“ zum Spiel ist bereits allerorts ausverkauft. Eine Standardversion findet ihr bei Amazon*. Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar 2023. Auch einen Erweiterungspass gibt es.

Mein erstes Fire Emblem

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Fire Emblem Engage, Nintendo, Intelligent Systems