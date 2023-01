Während des momentan stattfindenden Granblue Fantasy Fes 2022 – 2023, der Convention für Granblue-Fantasy-Fans, wurde der 2D-Prügler Granblue Fantasy: Versus Rising für PlayStation und PCs angekündigt. Granblue Fantasy: Versus Rising soll noch im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.

Neue Features und neuer Modus

Der actiongeladene 2D-Prügler basiert auf dem Franchise Granblue Fantasy, das einst auf Mobilgeräten seinen Anfang nahm, und soll die Grenzen erweitern und auch neue SpielerInnen begeistern. Es ist die „nächste Version“ von Granblue Fantasy: Versus.

Neben einer aufgebohrten Optik mit neuen Grafikeffekten und einer neuen Online-Lobby mit einer eigenen kleinen Spielwelt, wurden natürlich auch neue Features hinzugefügt, welche das Kampfgeschehen noch vielseitiger machen sollen.

Eine dieser neuen Mechaniken sind die sogenannten „Ultimate Skills“. Diese ermöglichen es euch, die Gegner im Kampf zu verlangsamen, um so effektiver mächtige Kombos auszulösen, die den Kampf noch schneller für euch entscheiden können.

Neben dieser neuen Kampfmechanik gibt es natürlich auch neue Arenen, neue Kämpfer und auch neuen Story-Content im RPG-Modus zu entdecken. In diesem RPG-Modus lassen sich auch alle Kapitel von Granblue Fantasy: Versus spielen. Als besonderes Extra haben die Entwickler sogar eine Crossplay-Funktion eingebaut, um auch langfristig SpielerInnen für hitzige Online-Matches zu finden.

Minispiele sorgen für etwas Auflockerung

Ein weiteres, sehr interessantes Feature ist der „Grand Bruise Legends“-Modus. Dieser neue Modus ist eine Art Minispiel-Hub. Hier können sich die SpielerInnen für diverse Minispiele verabreden. Die beiden Spielmodi „Rising Royale“ und „Gold Brick Hoarder“ sollen für etwas Auflockerung zwischen den hektischen Beat-em-Up-Duellen sorgen.

Bei Rising Royale geht es darum, in bester Fall-Guys-Manier als Erstes durchs Ziel zu kommen. Zu langsame SpielerInnen werden nach und nach aussortiert, Battle Royal in Reinform quasi. In Gold Brick Hoarder geht es darum, so viele Goldstücke wie möglich ins eigene Lager zu transportieren und nach dem Ablauf des Timers mehr Gold als das gegnerische Team gesammelt zu haben.

Der Ankündigungstrailer

Der Party-Modus „Grand Bruise Legends“ vorgestellt

