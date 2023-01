Wollt ihr wirklich alte Persona-Games spielen?

Früher war die Persona-Reihe ein „Hidden Gem“ der JRPG-Welt. Nicht viele westliche Spieler haben die früheren Veröffentlichungen der Serie erlebt. Doch jeder, der sie gespielt hat, lobt sie in höchsten Tönen. Durch den massiven Erfolg von Persona 5 ist das Franchise mittlerweile in der Gaming-Pop-Kultur angekommen. Spätestens mit der Inkludierung in die Charakterauswahl von Super Smash Bros. Ultimate hat sich Persona dann komplett im modernen Zeitgeist etabliert.

Und auch wenn viele Spieler erst mit Persona 5 in die Serie eingestiegen sind, ist es nun noch leichter, Teil 3 und 4 der Reihe nachzuholen. Ab heute sind auf Konsolen und PCs verfügbar und für Abonnenten des Xbox Game Pass sogar ohne weitere Kosten spielbar.

Beide Spiele sind ursprünglich auf der PlayStation 2 erschienen und haben jeweils einen Neuveröffentlichung mit zusätzlichen Inhalten auf den Sony-Handhelds PlayStation Portable und Vita erhalten. Der Director’s Cut Persona 4 Golden war zumindest bereits über Steam verfügbar, jetzt steht er aber auch Konsolenspielern zur Verfügung.

Es ist also eure Gelegenheit. Die Frage, die ihr euch aber stellen solltet, wenn ihr bisher lediglich Persona 5 erlebt habt: Wollt ihr wirklich ältere Spiele der Reihe spielen?

Ein hartes Pflaster

Persona ist ein Spin-Off der düsteren JRPG-Serie Shin Megami Tensei (SMT). Diese läuft unabhängig von Persona und hat zuletzt auf der Nintendo Switch einen neues Spiel erhalten. SMT teilt sich viele spielerische Gemeinsamkeiten mit Persona: Ihr könnt Dämonen rekrutieren, sie mit anderen verschmelzen und innerhalb des Kampfsystem die Element-Schwächen eurer Gegner für erweiterte Züge nutzen.

Doch warum erzähle ich das überhaupt? Shin Megami Tensei ist tatsächlich für einen Gameplay-Aspekt berüchtigt: Hoher Schwierigkeitsgrad. Wenn man es mit dem üblichen Meme darstellen möchte: SMT ist das Dark Souls der Monster-Sammel-Games.

Und frühere Persona-Spiele haben diesen Aspekt seiner Gaming-Wurzeln mehr dargestellt als spätere. Dungeons bieten keine Checkpoints, es ist lediglich möglich manuell zu speichern. Wenn euer Hauptcharakter in einem Kampf KO geht, heißt es Game Over. Kombiniert damit, dass manche Gegner einen schnell mit kritischen Treffern überrumpeln können, kann das schon einmal dazu führen, dass mehrere Stunden Dungeon-Spielzeit auf einmal ausgelöscht werden.

Wer eher von der alten Schule ist, der wird davon nicht kalt erwischt. Viele alte JRPGs haben auf diese Weise funktioniert. Aber gerade Spieler, die sich an automatisches Speichern gewöhnt haben, kann diese Design-Entscheidung überraschen.

Doch auch abseits dieses Aspekts müsst ihr euch bei Persona 3 und 4 ein wenig auf Abstriche einstellen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um Spiele, die auf der PlayStation 2 erschienen sind. Und auch während das Design der Titel immer noch großartig ist, so könnte der Look mancher 3D-Modelle moderne Spieler eventuell abschrecken.

Die auf aktuellen Plattformen verfügbare Version von Person 3 ist Persona 3 Portable. Neben dieser Variante existiert unter anderem der PlayStation-2-Titel Persona 3 FES. Portable unterscheidet sich von FES in einigen Aspekten. Und auch wenn manche Teile des Titels verbessert wurden, fehlen ein paar Dinge, die moderne Persona-Spieler eventuell erwarten. Persona 3 Portable bietet keine Anime-Sequenzen. Die Story wird lediglich durch Dialoge vorangetrieben. Zusätzlich bietet das Spiel keine “echte” Overworld. Ihr klickt euch stattdessen durch die Spielwelt, anstatt sie selbst zu erkunden.

Allerdings gibt es natürlich auch positive Änderungen. Persona 3 Portable erlaubt es euch, eure Partymitglieder direkt zu befehligen. Etwas, was in FES nicht möglich ist, es konnten zwar Strategien für eure Gruppe gewählt werden, aber eine präzise Auswahl an Kommandos war nicht verfügbar.

Aber lohnt es sich, zurückzugehen? Will man die älteren Teile der Reihe nun spielen? Wenn ihr Persona 5 gemocht habt, dann auf jeden Fall. Denn auch Persona 3 und 4 bieten den gleichen Gameplay-Hook, der die Reihe mittlerweile so besonders macht: Die Social-Simulation neben dem JRPG. Ihr trefft in beiden Games auf interessante Charaktere, mit denen ihr eure limitierte Freizeit verbringen könnt, um eure Bindung zu stärken und damit neue Fähigkeiten freizuschalten.

Logischerweise gibt es auch einen ersten und zweiten Teil der Reihe. So wenig berauschend die Auswahl der Spiele auf der PlayStation Mini war, eines der darauf verfügbaren Spiele ist Revelations: Persona – das erste Spiel der Serie. Wer also noch weiter zurückreisen möchte und den Ursprung des Franchises erleben möchte, das ist eine einfache – legale – Möglichkeit dies zu tun. Seid aber gewarnt, dass es sich hier wirklich um alte Games handelt, die noch mehr in eine sehr spezielle Nische schlagen. Hier existiert auch noch nicht der Mix aus Social-Game und RPG.

In welcher Reihenfolge spiele ich die Games am besten?

Da die Persona-Spiele jeweils eigene Geschichten bieten, die nicht miteinander verwoben sind, ist es grundsätzlich egal in welcher Reihenfolge ihr diese angeht. Tendenziell kann man hier danach gehen, welcher Teil euch eher mit seinem „Vibe“ trifft. Persona 3 ist eher düster, während Persona 4 etwas fröhlicher daherkommt.

Persona 3 ist Hip Hop, Persona 4 ist Pop. Aber wer sich darum sorgt, dass man von fehlenden Quality-of-Life-Features verschreckt wird, für den bietet Persona 4 eine brauchbare Brücke. Gerade die verfügbare Version, Persona 4 Golden, ist noch einmal etwas zugänglicher als die Vanilla-Variante.

Bildmaterial: Persona 4 Golden, Atlus, P-Studio