The House of the Dead: Remake erscheint diese Woche auch noch für PS5

The House of the Dead: Remake erschien bisher für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox und PCs. Nun gaben Publisher Forever Entertainment und der Entwickler MegaPixel Studio bekannt, dass der legendäre Lightgun-Arcade-Shooter aus dem Jahre 1996 bereits am 20. Januar auch noch für PlayStation 5 erscheint.

Der Klassiker bekommt mit dem Remake eine Verjüngungskur spendiert. Das Original erschien damals aufgrund des Gewaltgrads nicht hierzulande, dem Remake hat die USK aber ein 18er-Siegel aufgedrückt. Grafik und Performance hat man nun an PlayStation 5 angepasst.

Remake mit Neuerungen

Das Remake des ersten Teils soll neben einer komplett überarbeiteten Optik mit moderner Engine auch einige spielerische Neuerungen bieten. Im Remake von MegaPixel Studio soll man nun beispielsweise verschiedene Waffentypen nutzen können.

Neben Pistolen soll es auch Schrotflinten und Sturmgewehre zur Auswahl geben. Im Original aus dem Jahre 1996 konnte man sich noch lediglich mit der Pistole zur Wehr setzen.

Es gibt einen lokalen 2-Spieler-Modus, mehrere Endings, einen Fotomodus und Achievements. Einen neuen Spielmodus soll es ebenfalls geben, in dem man sich „Horden von Untoten“ stellen muss.

Neuer PS5-Trailer:

